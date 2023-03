Resident Evil 4: Capcom kann starken Verkaufsstart des Remakes verkünden

Im Vorfeld waren sich die Medien bereits einig, dass uns mit Resident Evil 4 ein echtes Horror-Highlight ins Haus steht. Auch wir waren in unserem Test begeistert und finden, der Horror-Meilenstein präsentiere sich besser denn je.

Und das äußert sich jetzt auch in Form starker Verkaufszahlen. Insgesamt konnte Resident Evil 4 nämlich stolze drei Millionen Einheiten weltweit innerhalb der ersten zwei Tage nach Veröffentlichung absetzen.

„Der Titel hat nach der Veröffentlichung der Demoversion und positiven Online-Wertungen einen soliden Start hingelegt“, heißt es bescheiden in der Pressemitteilung von Capcom. Insgesamt habe die Serie – die 1996 ihren Start nahm – mittlerweile über 135 Millionen Einheiten weltweit abgesetzt.

Und so geht es mit Resident Evil 4 weiter

In der kommenden Woche – am 7. April – erscheint dann auch der kostenfreie „The Mercenaries“-Modus, der SpielerInnen auf die Highscore-Jagd schickt. Und auch Ada Wongs Mission „Separate Ways“ könnte bald ihre Rückkehr feiern. Und zwar in Form eines kostenpflichtigen, dafür aber umfangreicheren DLCs.

Resident Evil 4 ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PCs verfügbar.

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom