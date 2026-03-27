Nach 11 Jahren: Nintendo spendiert Klassiker aus der „Wii U“-Ära ein charmantes Update

Mehr als ein Jahrzehnt nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung bekommt Captain Toad: Treasure Tracker noch einmal ein neues Update. Nintendo hat am 25. März 2026 einen kleinen Patch für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, der das Spiel auf Version 1.4.2 bringt.

Zwar fällt das Update eher klein aus, doch besonders amiibo-Fans dürften sich darüber freuen.

Neues amiibo wird unterstützt

Der Patch fügt Unterstützung für den neuen „Kapitän Toad & Plauderblume“-amiibo hinzu. Die Figur gehört zu einer Reihe neuer amiibo im Stil von Super Mario Bros. Wonder. Scannt man das neue amiibo im Spiel, lassen sich verschiedene Bonus-Inhalte freischalten.

Interessanterweise scheint dieses amiibo das einzige aus der neuen Reihe zu sein, das mit Captain Toad: Treasure Tracker kompatibel ist. Wobei es ja hier auch um den titelgebenden Kapitän Toad handelt. Gleichzeitig erschien die Figur passend zum Update.

Auch andere Updates rund um Nintendo-Spiele

Das aktuelle Update ist nicht die erste Aktualisierung des Spiels in letzter Zeit. Bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Nintendo einen größeren Patch, der Verbesserungen für die Switch 2 brachte, darunter eine bessere Bildqualität, HDR-Unterstützung sowie die GameShare-Funktion.

Auch andere Nintendo-Spiele wurden zuletzt aktualisiert. So erhielt etwa Super Mario Bros. Wonder kürzlich eine neue Version für die Switch 2, während auch Super Mario Run erst vor Kurzem ein Update bekam.

Für Fans könnte das aktuelle Update somit ein guter Anlass sein, noch einmal in das charmante Puzzle-Abenteuer zurückzukehren. Und dass Nintendo sich nach all den Jahren noch so liebevoll um den kleinen Captain Toad kümmert, ist auch ziemlich charmant.

via GameRant, Bildmaterial: Captain Toad: Treasure Tracker, Nintendo