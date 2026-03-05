Japanische Fans bemängeln „immersionsbrechende“ Zensur in Resident Evil Requiem

Resident Evil ist seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Formen geschnitten. In Japan gehen diese Schnitte nun vielen zu weit: Spielerinnen und Spieler von Resident Evil Requiem in Japan beschweren sich über deutliche Selbstzensuren der blutigsten Szenen des Horrorspiels.

Dabei verdecken schwarze Balken die besonders grausamen Szenen. Einige bemängeln, dies „reiße einen völlig aus der Immersion“ – einige japanische SpielerInnen haben inzwischen deshalb Rückerstattungen beantragt, wie Games Industry berichtet.

Japaner sind dabei schon einiges an Schnitten in den „Resident Evil“-Spielen gewohnt. In Resident Evil 7: Biohazard (2017) wurde beispielsweise der abgetrennte Kopf im Kühlschrank durch ein Foto des Opfers ersetzt – eine der ikonischsten Szenen, die in der „Grotesque Version“ immer noch zensiert war.

Fehlende Kopfschüsse am Polizisten und fehlende abgetrennte Körperteile sorgten für Debatten, da die westlichen Versionen unzensiert blieben.​ Aber auch in Resident Evil 4 (2005 & Remake) wurden alle Enthauptungen (zum Beispiel Kopfschüsse oder Leons Tod durch Kettensägen-Ganados) entfernt. Der „black shader“ für Innereien bei abgetrennten Gliedern wurde hier erstmals prominent, was als Vorläufer der schwarzen Balken der heutigen Szenen gesehen wird.

Auch die PC-Version ist betroffen

„In Requiem fällt diese Art der Zensur jedoch viel stärker auf – sowohl in den Zwischensequenzen als auch im Gameplay. Meiner Meinung nach zerstört das die Atmosphäre komplett“, so ein Fan auf Reddit. „Vor der Veröffentlichung dachte ich, dass sie in der PC‑Version auf die Zensur verzichten würden – aufgrund der Aussagen des Directors. Aber da lag ich wohl falsch.“

Denn das japanische CERO‑Bewertungssystem erlaubt Ausnahmen in der PC‑Version. Capcom könnte also die unzensierte Version ihrer Biohazard-Titel auf PC in Japan veröffentlichen, entscheidet sich aber bewusst dafür, dieselbe Selbstzensur wie auf Konsolen beizubehalten – im Gegensatz zu den US‑Versionen.

Durch die auffälligen Schnitte gibt es nun Fans der Reihe, die das Spiel zurückgeben – wegen der übertriebenen, unnötigen Zensur, die einfach furchtbar aussieht, wie sie sagen.

via Games Industry, Reddit, Steam Community, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom