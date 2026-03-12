Pokémon Pokopia stößt Resident Evil vom Thron, das wiederum einen seltenen Rekord hinlegt

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts kann es eigentlich nur einen Sieger geben. Die meisten haben in Pokémon Pokopia „just another“ Pokémon-Spiel erwartet, doch das Spin-off entwickelte sich zum Überraschungshit. Das spiegelt sich auch in den deutschen Charts wider.

Dort stößt Pokémon Pokopia nach nur einer Woche das ebenfalls gefeierte Resident Evil Requiem vom Thron der plattformübergreifenden Charts. Bedeutet: Pokémon Pokopia war in der letzten Woche das erfolgreichste Videospiel im deutschen Handel. Requiem zieht sich auf den zweiten Platz zurück.

In den „Switch 2“-Rankings gibt es die Pokémon-Doppelspitze aus Pokémon Pokopia und Pokémon-Legenden: Z-A. In den PS5-Charts kann Resident Evil Requiem mangels Pokopia-Veröffentlichung die Spitze verteidigen. Und mehr noch. „Resident Evil“ belegt in den dedizierten PS5-Charts mehr als die Hälfte aller Top-10-Plätze!

Verrückt, oder? Aber die unterschiedlichen Handelsversionen von Requiem (Platz eins und zwei) sowie die wiedererstarkten Neuauflagen Resident Evil 4 Remake (drei) und Resident Evil 2 Remake (vier) und auerdem Resident Evil Village Gold (sieben) und Resident Evil 7 (neun) bedeuten genau das.

Auch auf Xbox Series verteidigt Resident Evil Requiem die Gold- und Silbermedaille. In den Switch-Charts tauschen Minecraft (jetzt auf eins) und Pokémon-Legenden: Z-A (jetzt auf zwei) die Ränge. Das war eine spannende Woche!

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo