PlayStation Plus bringt im März einen weiteren Hochkaräter aus Japan in den Spielekatalog

Pünktlich zur Monatsmitte hat Sony wie immer das Line-up für die Erweiterungen zum Spielekatalog bei PlayStation Plus vorgestellt. Auch diesmal gibt es dabei wieder einen Hochkaräter aus Japan.
Im Februar hatte Sony den Katalog um Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2 erweitert, was angesichts der inzwischen erfolgten Veröffentlichung von Monster Hunter Stories 3 ganz gut passte.
Auf Persona 6 dürft ihr euch zwar aktuell (noch) nicht freuen, aber Persona 5 Royal ist natürlich trotzdem spielenswert. Wer es bis heute nicht getan haben sollte, kann das ab sofort mit einem aktiven Extra- oder Premium-Abo nachholen.
Wer sich das Premium-Abo für die Klassiker-Spiele im Katalog geholt hat, darf sich im März einmal mehr auf (nur) einen Neuzugang freuen. Eine Überraschung ist das auch nicht mehr: Den Start des PSP-Klassikers Tekken Dark Resurrection hatte Sony bei der State of Play schon angekündigt.
Ab 17. März verfügbar:
- Warhammer 40.000: Space Marine 2 | PS5
- EA Sports Madden NFL 26 | PS5
- Persona 5 Royal | PS5, PS4
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
- Blasphemous 2 | PS5, PS4
- Metal Eden | PS5
- Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
- Astroneer | PS5, PS4
Neu für Premium-Abos:
- Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4
via PlayStation Blog, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus
0 Kommentare