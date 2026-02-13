PlayStation Plus bald mit zwei Fan-Favoriten, einer Challenge und schönen Indies

Sony hat die State of Play genutzt, um die kommenden Neuzugänge für den Spielekatalog von PlayStation Plus zu präsentieren. Allen voran ist da natürlich Marvel’s Spider-Man 2, das ab dem 17. Februar für alle Abonnenten der Stufen „Extra“ und „Premium“ zur Verfügung steht.

In der Show nutzte man außerdem die Gelegenheit, zwei „Fan-Favoriten“ vorzustellen, welche das Line-up in den kommenden Monaten erweitern. Tekken: Dark Resurrection (PSP) wird im März erscheinen und Time Crisis (PlayStation) wird im Mai hinzugefügt. Beide Spiele gelten als Klassiker und sind somit Premium-Abonnenten vorbehalten.

Zurück zum Februar-Update: Hier dürften weiterhin Monster Hunter Stories (PS4) und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4) interessant sein. Der dritte Teil erscheint am 13. März – bis dahin hättet ihr Zeit, die beiden Vorgänger durchzuspielen. Challenge accepted?

Mit Neva und Season: A Letter to the Future warten zwei schöne Indies. Neva gibt’s aus gutem Grund: Bei der State of Play wurde mit Neva: Prologue ein kostenpflichtiger DLC angekündigt, der am 19. Februar erscheint. Das Action-Adventure Echoes of the End ist erst im Sommer 2025 erschienen und findet bei PlayStation Plus jetzt vielleicht mehr Beachtung.

Das komplette Line-Up:

Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)

Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)

Neva (PS5 & PS4)

Season: A Letter to the Future (PS5 & PS4)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4)

Monster Hunter Stories (PS4)

Venba (PS5)

Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5)

Rugby 25 (PS5 & PS4)

Bevor im März Tekken: Dark Resurrection erscheint, gibt es natürlich auch im Februar einen Klassiker-Neuzugang. Ob euch Disney Pixar Wall-E (einst PlayStation 2) zum Premium-Abo bringt, dürft ihr selbst entscheiden.

Bis zum Ende des Monats haben alle „PlayStation Plus“-Mitglieder noch die Chance, die Februar-Titel herunterzuladen, als da wären: Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros und Ace Combat 7: Skies Unknown.

Bildmaterial: Season: A letter to the future, Scavengers Studio