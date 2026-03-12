Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Monster Hunter Stories 3

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 9/9/9/9 [36/40]
- Baladins (PS5, PS4, Switch) – 7/8/8/6 [29/40]
- Disciples: Domination (PS5) – 8/7/7/7 [29/40]
- Hunt The Night (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/7/6 [28/40]
- Fortuna Magus (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 5/7/8/6 [26/40]
via Gamefront, Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom
