Falcom will die über 20 Jahre alte Trails-Serie 2032 zum finalen Abschluss bringen

Kürzlich erschien Trails beyond the Horizon hierzulande. Es handelt sich dabei um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm.
Vor der Calvard-Arc gab es die Arcs Crossbell, Erebonia und zuerst Liberl. Letztere wurde 2004 mit Trails in the Sky begründete, dem ersten Teil der Kiseki-Subserie zu The Legend of Heroes. Ganz ehrlich: kein Vorwurf, wer da nicht mehr mitkommt.
Selbst Trails-Fans wissen vermutlich nicht, ob sie traurig sind oder sich freuen sollen. Aber ein Ende ist in Sicht. Wie Falcom-Präsident Toshihiro Kondo in einem neuen Famitsu-Interview verrät, will man den letzten Teil der Trails-Serie während des 50-jährigen Jubiläums des Studios im Jahr 2031 ankündigen und die Reihe damit im Folgejahr 2032 komplettieren.
Das wiederum bedeutet, dass es vermutlich noch eine weitere Arc geben wird. Denn dem Vernehmen nach soll das noch nicht formell angekündigte Sequel zu Trails beyond the Horizon die Calvard-Arc abschließen.
Falls ihr bisher keinen Kontakt mit der Trails-Serie hattet, vergesst ihr das alles vielleicht einfach und schaut euch die Remakes an. Trails in the Sky 1st Chapter ist bereits erhältlich und Trails in the Sky 2nd Chapter folgt in diesem Jahr für moderne Plattformen.
via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom
6 Kommentare
Da man in diesem Interview auch noch am Rande von dem "nächsten Protagonisten" spricht, dürfen wir auf jeden Fall von einem weiteren Arc ausgehen. Ich denke, es läuft dann noch auf 3 weitere Spiele hinaus: Der direkte Nachfolger von Trails Beyond the Horizon und eine weitere Duologie mit einem neuen Protagonisten. Wenn man alle 2 Jahre ein neues Spiel bringt, würde das auch aufgehen (2028 - 2030 - 2032). Ich persönlich bin gespannt, in welches Land bzw. in welche Region es uns dann verschlägt. Auch mit Blick auf die Calvard-Spiele würde ich auf den Kirchenstaat Arteria und die umliegenden freien Städte und Leman tippen.
Dem nahenden Ende von Trails sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: Einerseits halte ich es für richtig und gut, dass Falcom diese schon weit über 10 Spiele umfassende Story irgendwann zu einem Finale führt. Wer Trails Beyond the Horizon beendet hat, hat auch bereits gemerkt, dass wir uns auf das Ende zu bewegen. Andererseits werde ich 2032 mit Sicherheit den schlimmsten Post-Game-Blues meines Lebens haben, denn die ganze Welt und die Charaktere werden mich dann auch fast 20 Jahre meines Lebens begleitet haben.
Aber selbst wenn "Trails" zu Ende geht, wird es mit "The Legend of Heroes" sicherlich früher oder später weitergehen. Und da wäre ich natürlich auch wieder mit von der Partie.
Arteria halte ich auch für sehr wahrscheinlich, aber auch der Osten wäre irgendwie denkbar. Der fehlt selbst auf der derzeit aktuellen Zemuria-Karte noch immer und deckt einen doch großen Teil des Kontinents ab.
So oder so, wenn die Reihe wirklich abgeschlossen ist, werde ich auch erstmal nen fetten Blues bekommen. Sollte es bei 2032 bleiben, war ich knapp 13 Jahre an der Reihe dran und es gibt bislang keine Spieleserie, in die ich derart versunken bin wie diese.
Bis 2032 dauert es noch was aber das Ende rückt näher. Bei einer Serie wo man von Anfang an dabei ist weiß ich gar nicht wie ich mich fühlen werde um ehrlich zu sein
Naja eins nach dem anderen. Erstmal muss Horizon 2 endlich mal angekündigt und released werden damit man den faden Beigeschmack von dem lächerlich krassen Cliffhanger loswerden kann.
Was ich mir allerdings wünschen würde darüber hinaus nach dem Ende von Trails ist, dass man an einem rundenbasierten Kampfsystem festhält.
Trails ist die einzige IP von Falcom wo es der Fall ist und es wäre sehr schade wenn plötzlich nur noch auf Action RPG's gesetzt werden wie Ys und Xanadu. Wäre dann leider nicht mehr ganz vorne dabei und ich hätte eine weitere "Wohlfühl Oase" verloren für ein rundenbasiertes Kampfsystem.
Dann bin ich kein Fanboy mehr sondern nur ein....Fan xD
Ich würde mir auf jeden Fall wieder einen oder eine Protagonistin mit mehr Ecken und Kanten wünschen. Estelle war super, danach ist es halt schon abgefallen mit LLoyd und Rean. Van hatte wieder etwas mehr Profil.
Und dann eben auch wieder eine Interessante Welt die vielleicht nicht die kompletten Fantasy Klischees bedient. Zemuria hatte seinen Reiz auch durch die Anlehnung an die Technik unsere Zeit, durch die politischen Intrigen. Ouroborous war da fast schon etwas bäh.
Vielleicht schaffen sie es auch mal von paar ihrer Klischees wegzukommen. Naja wir werden sehen. Kann auch sein sie gehen fett baden und danach gehts doch wie gehabt weiter
Was freue ich mich schon auf das Ende. Ist mir lieber als noch weitere 20 Jahre Trails. Hoffentlich wird es im neuen Arc eine weibliche Protagonistin. Nach Estelle gab es das nicht mehr und wäre eine tolle Abwechslung.
Als finales Land tippe ich auch auf Leman oder Arteria. In beiden Ländern gibt es genug Charaktere, die wir noch nie zu Gesicht bekommen haben und gut in ein Finale passen würden.
Vielleicht belebt Falcom deshalb Dragon Slayer wieder, um genau diese Lücke zu schließen. Die IP lag lange ungenutzt rum und mit der können sie quasi machen was sie wollen. Wenn sie das Kampfsystem von Ys und Xanadu verändern würden, gäbe es vermutlich genug negative Kritik. Die können sie damit gut umgehen.