Falcom will die über 20 Jahre alte Trails-Serie 2032 zum finalen Abschluss bringen

Kürzlich erschien Trails beyond the Horizon hierzulande. Es handelt sich dabei um das japanische The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, den dritten Teil der Calvard-Arc, die mit Trails through Daybreak und Daybreak II ihren Anfang nahm.

Vor der Calvard-Arc gab es die Arcs Crossbell, Erebonia und zuerst Liberl. Letztere wurde 2004 mit Trails in the Sky begründete, dem ersten Teil der Kiseki-Subserie zu The Legend of Heroes. Ganz ehrlich: kein Vorwurf, wer da nicht mehr mitkommt.

Selbst Trails-Fans wissen vermutlich nicht, ob sie traurig sind oder sich freuen sollen. Aber ein Ende ist in Sicht. Wie Falcom-Präsident Toshihiro Kondo in einem neuen Famitsu-Interview verrät, will man den letzten Teil der Trails-Serie während des 50-jährigen Jubiläums des Studios im Jahr 2031 ankündigen und die Reihe damit im Folgejahr 2032 komplettieren.

Das wiederum bedeutet, dass es vermutlich noch eine weitere Arc geben wird. Denn dem Vernehmen nach soll das noch nicht formell angekündigte Sequel zu Trails beyond the Horizon die Calvard-Arc abschließen.

Falls ihr bisher keinen Kontakt mit der Trails-Serie hattet, vergesst ihr das alles vielleicht einfach und schaut euch die Remakes an. Trails in the Sky 1st Chapter ist bereits erhältlich und Trails in the Sky 2nd Chapter folgt in diesem Jahr für moderne Plattformen.

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom