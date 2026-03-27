Pearl Abyss plaudert: So stehen die Chancen für eine „Switch 2“-Version von Crimson Desert

Das Open-World-Abenteuer Crimson Desert entwickelt sich immer mehr zu einem großen Erfolg. Erst kürzlich meldete Entwickler Pearl Abyss über drei Millionen verkaufte Einheiten. Auch die Bewertungen auf Steam haben sich nach einem zunächst etwas holprigen Start deutlich verbessert.

Angesichts dieses Erfolgs stellt sich nun die Frage, ob das Spiel künftig auch auf weiteren Plattformen erscheinen könnte. Neue Aussagen des Entwicklerstudios deuten zumindest darauf hin, dass eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2 nicht ausgeschlossen ist.

Pearl Abyss eruiert mögliche Umsetzung

Während eines Aktionärstreffens sprach CEO Heo Jin-young über die Möglichkeit, Crimson Desert auf Nintendos neue Konsole zu bringen. Demnach habe das Studio bereits erste interne Schritte unternommen, um eine potenzielle Umsetzung zu prüfen. In einem Statement, übersetzt von Nintendo Everything, heißt es dazu:

„Im Vergleich zu anderen Konsolen verfügt die Switch nach wie vor über geringere technische Spezifikationen, sodass wir auf einige Dinge verzichten müssten. Intern haben wir bereits mit großem Interesse mit der Forschung und Entwicklung begonnen.“

Damit ist zwar noch keine Veröffentlichung bestätigt, allerdings zeigt die Aussage, dass sich das Team zumindest mit der technischen Machbarkeit beschäftigt. Eine mögliche „Switch 2“-Version müsste dabei vermutlich einige Kompromisse eingehen, da die Hardware im Vergleich zu anderen Plattformen weniger leistungsstark ist.

Crimson Desert erschien erst vergangene Woche und schickt Spieler in ein großes Open-World-Abenteuer. Ob dieses Abenteuer künftig auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar sein wird, bleibt vorerst abzuwarten. Das Spiel erschien am 19. März für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Könntet ihr euch das Spiel auf der „Switch 2“ vorstellen?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss