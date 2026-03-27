Fast nur sehr gute Spiele: Square Enix ist der beste Publisher des Jahres 2025

In ihrem jährlichen Publisher-Ranking gewinnt Square Enix das Ranking im Jahr 2025 – und das völlig zurecht. Es ist das erste Mal, dass Square Enix an der Spitze der Aggregator-Site steht.
Laut Metacritic veröffentlichte Square Enix im Jahr 2025 neun Spiele, und alle erhielten positive Gesamtwertungen – der durchschnittliche Metascore lag bei 84 Punkten. Das bestbewertete Spiel des Unternehmens war die PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth mit einem Metascore von 90.
Weitere „gute“ Veröffentlichungen waren Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (88), Dragon Quest I & II HD-2D Remake (88) und Octopath Traveler 0 (84). Selbst die „schlechteste“ 2025-Veröffentlichung, Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International, steht mit einem Metascore von 74 (für PS5) noch ziemlich gut da. Die Switch-Version erhielt 78 Punkte. Ähnlich „schlecht“ ist SaGa Frontier 2 Remastered mit 76 Punkten – Luxusprobleme.
Das Punktesystem von Metacritic besteht aus vier Komponenten. Der durchschnittliche Metascore hatte das größte Gewicht, dazu kommt der Prozentsatz „guter“ Spiele (Wertung von mindestens 75). Aber auch der Prozentsatz „schlechter“ Spiele (Wertung von 49 oder weniger) und „großartiger“ Spiele (Wertung von 90 oder höher) hat eine Auswirkung auf das Ranking.
Nur Publisher, die mindestens fünf eigenständige Titel im Jahr 2025 veröffentlicht hatten, wurden berücksichtigt. Mobile Games zählten nicht mit. In den letzten Jahren führten Sega (2025), Capcom (2024), Sony (2023) und Microsoft (2022) die Metacritic-Rankings an.
Dieses Jahr sieht die Top 10 wie folgt aus:
- Square Enix – 330,5 Punkte, Metascore 84
- Gamirror Games – 322,4 Punkte, Metascore 82
- Capcom – 322,2 Punkte, Metascore 83
- Thunderful – 306,8 Punkte, Metascore 78
- Microsoft – 305,7 Punkte, Metascore 80
- Take-Two – 304,0 Punkte, Metascore 79
- Sega – 303,9 Punkte, Metascore 80
- Electronic Arts – 302,9 Punkte, Metascore 79
- Dotemu – 302,2 Punkte, Metascore 81
- Raw Fury – 301,0 Punkte, Metascore 79
Ihr wundert euch vielleicht über Gamirror Games? Der chinesische Indie-Publisher agierte zuvor unter Gamera Games und war als Co-Publisher an einer Reihe von PC-Spielen beteiligt. Laut Metacritic das prominenteste Spiel: Absolum.
via VGC, Bildmaterial: Square Enix
2 Kommentare
Ich mag es wirklich nicht, in den News "That Guy" zu sein, der wieder was findet, damit eine positive News irgendwie umgekrempelt wird. Aber, ganz ehrlich, hat diese Liste eine massive Aussagekraft? Vorab erstmal: Ich liebe die Dragon Quest Remakes und gebe ernsthaft zu, da ist ordentlich viel Arbeit reingeflossen und haben ihre Daseinsberechtigung. Aber, so wie die komplette Liste es halt auch zeigt, es sind Neuauflagen. Aufwändige Neuauflagen aber eben Spiele, die schon mehrmals neu aufgelegt wurden. Final Fantasy Tactics ist ne Neuauflage. Octopath Traveler 0 die erweiterte Konsolen-Version eines Mobile-Titels. SaGa Minstrel Song Remastered International ist die Retail-Neuauflage eines Remasters von einem Remake aus dem Jahr 2022. Und Final Fantasy VII Rebirth war halt ein PC-Port.
Man hatte 2025 glaube ich keinen brandneuen Titel. Und das führt der aktuelle Geschäftsbericht von Square Enix doch an. Der Back-Catalogue läuft für sie ziemlich gut und sorgt dafür, dass man eben besser weg kommt, als man es angenommen hat. Man kann sich diese Liste schön reden und obwohl da kein wirklich schlechtes Spiel bei ist, muss man halt auch akzeptieren, dass die Leute von Square Enix auch große neue Titel erwarten. Nur mit Neuauflagen wird man eben irgendwann nicht mehr weiterkommen. Werden die bei Square Enix vermutlich am besten wissen^^
Ist doch egal, schon die Jahresdurchschnittswerte bei jedem Publisher sind unter 95, sollten sich schämen nur crap zu produzieren. Da kauft doch bei den Metawerten schon kein Spieler mehr, der auf Punktwertungen schaut, von diesen Publishern. Wo sind die ganzen 95-100 Punkte Games dieses Jahr nur gewesen.