Fast nur sehr gute Spiele: Square Enix ist der beste Publisher des Jahres 2025

In ihrem jährlichen Publisher-Ranking gewinnt Square Enix das Ranking im Jahr 2025 – und das völlig zurecht. Es ist das erste Mal, dass Square Enix an der Spitze der Aggregator-Site steht.

Laut Metacritic veröffentlichte Square Enix im Jahr 2025 neun Spiele, und alle erhielten positive Gesamtwertungen – der durchschnittliche Metascore lag bei 84 Punkten. Das bestbewertete Spiel des Unternehmens war die PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth mit einem Metascore von 90.

Weitere „gute“ Veröffentlichungen waren Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (88), Dragon Quest I & II HD-2D Remake (88) und Octopath Traveler 0 (84). Selbst die „schlechteste“ 2025-Veröffentlichung, Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International, steht mit einem Metascore von 74 (für PS5) noch ziemlich gut da. Die Switch-Version erhielt 78 Punkte. Ähnlich „schlecht“ ist SaGa Frontier 2 Remastered mit 76 Punkten – Luxusprobleme.

Das Punktesystem von Metacritic besteht aus vier Komponenten. Der durchschnittliche Metascore hatte das größte Gewicht, dazu kommt der Prozentsatz „guter“ Spiele (Wertung von mindestens 75). Aber auch der Prozentsatz „schlechter“ Spiele (Wertung von 49 oder weniger) und „großartiger“ Spiele (Wertung von 90 oder höher) hat eine Auswirkung auf das Ranking.

Nur Publisher, die mindestens fünf eigenständige Titel im Jahr 2025 veröffentlicht hatten, wurden berücksichtigt. Mobile Games zählten nicht mit. In den letzten Jahren führten Sega (2025), Capcom (2024), Sony (2023) und Microsoft (2022) die Metacritic-Rankings an.

Dieses Jahr sieht die Top 10 wie folgt aus:

Square Enix – 330,5 Punkte, Metascore 84 Gamirror Games – 322,4 Punkte, Metascore 82 Capcom – 322,2 Punkte, Metascore 83 Thunderful – 306,8 Punkte, Metascore 78 Microsoft – 305,7 Punkte, Metascore 80 Take-Two – 304,0 Punkte, Metascore 79 Sega – 303,9 Punkte, Metascore 80 Electronic Arts – 302,9 Punkte, Metascore 79 Dotemu – 302,2 Punkte, Metascore 81 Raw Fury – 301,0 Punkte, Metascore 79

Ihr wundert euch vielleicht über Gamirror Games? Der chinesische Indie-Publisher agierte zuvor unter Gamera Games und war als Co-Publisher an einer Reihe von PC-Spielen beteiligt. Laut Metacritic das prominenteste Spiel: Absolum.

via VGC, Bildmaterial: Square Enix