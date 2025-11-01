Dank Halloween haben „Kingdom Hearts“-Fans wenigstens ein bisschen was zu feiern

„Kingdom Hearts“-Fans haben aktuell keine leichte Zeit, das müssen wir wohl nicht näher ausführen. „Missing-Link“ wurde gecancelt und zu Kingdom Hearts 4 haben wir im Prinzip seit vier Jahren nichts Bewegendes erfahren.

Tetsuya Nomura hat jetzt aber ein neues Artwork zu Kingdom Hearts veröffentlicht, um Halloween zu feiern – und wie gewohnt steckt es voller versteckter Details und Anspielungen. Das Bild zeigt Sora, Donald und Goofy in ihren bekannten „Halloween Town“-Outfits aus dem ersten Kingdom Hearts.

Manche Fans spekulieren, ob das gleichzeitig ein Hinweis auf eine Rückkehr der Welt in Kingdom Hearts 4 sein könnte, aber soweit wollen wir mal lieber nicht gehen. Die Hommage an die Welt, die ursprünglich auf „A Nightmare before Christmas“ basiert, ist aber allemal sehenswert.

The Gamer hat einige interessante Einzelheiten in der Illustration, die ihr unten sehen könnt, gesammelt. Besonders auffällig ist Soras Schlüsselschwert, das sich deutlich vom „Pumpkinhead„-Schlüsselschwert unterscheidet. Ein neues Schlüsselschwert-Design also – wenn das mal nichts ist.

Typisch für Nomura ist auch die Einbindung seiner bekannten Zahlensymbolik: In der Illustration lassen sich sieben fliegende Fledermäuse und 13 Kürbisse zählen – eine Anspielung auf sein wiederkehrendes 7/13-Motiv. Außerdem ist in dem Artwork für aufmerksame Fans ein Glücksemblem versteckt. Seht euch das Artwork bei Twitter oder nachfolgend an.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix