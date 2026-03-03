Mario schlägt zurück und setzt sich in Japan noch einmal die Krone auf

Wir sind euch noch die nach wie vor aktuellen, japanischen Verkaufscharts der Woche vom 16. bis zum 22. Februar 2026 schuldig und wollen dies hiermit nachholen. Es war nicht ganz so spannend wie in den beiden Vorwochen, ihr habt also nichts verpasst.

Das dürfte sich in der Folgewoche ändern, denn dann werden unter anderem Resident Evil Requiem und Tales of Berseria Remastered ihre Zahlen abliefern. Doch zunächst der Blick auf die aktuelle Woche.

Mangels populärer Neuerscheinungen darf sich Mario Tennis Fever mit schon 14.577 verkauften Einheiten die Krone aufsetzen. Es folgt die Switch-Version von Dragon Quest VII Reimagined mit 12.413 Einheiten.

Durchaus nennenswert: Mit der PS5-Version von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties und Dragon Quest VII Reimagined halten gleich zwei PS5-Spiele die PlayStation-Flagge in den Top 10 hoch. Nioh 3 folgt auf Rang 11. Bester Neueinsteiger der Woche in Japan war Ys X: Proud Nordics für PS5 mit nur 2.244 Einheiten.

Die aktuelle Top 10:

[SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 14.577 (54.099) [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 12.413 (222.078) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10.418 (2.835.912) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 10.304 (194.022) [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (SEGA, 02/12/26) – 7.205 (65.376) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 6.675 (8.384.463) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 5.099 (72.571) [PS5] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 5.015 (135.613) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.305 (4.155.509) [NSW] Nintendo Switch Sports (04/29/22) – 4.192 (1.703.391)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 63.313 (4.493.985) Switch OLED – 19.858 (9.472.938) Switch Lite – 8.079 (6.866.851) PS5 Digital – 5.641 (1.189.920) PlayStation 5 – 2.776 (5.894.188) PlayStation 5 Pro – 1,926 (324.614) Xbox Series X – 760 (324.733) Switch – 489 (20.241.940) Xbox X Digital – 294 (28.099) Xbox Series S – 134 (341.093) PlayStation 4 – 37 (7.930.301)

