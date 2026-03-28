Die Pixelfibel „Held der Herzen“ feiert die GBA-Abenteuer von The Legend of Zelda

Nach der erfolgreichen Pixelbücher-Reihe, in der man unter anderem die SNES- und GBA-Ära betrachtete, geht der Indie-Verlag elektrospieler jetzt ins Detail. Ab sofort startet man mit „Held der Herzen“ die neue Reihe der Pixelfibeln.

Hier geht es um einzelne Videospielserien und vor allem deren klassische und pixelige Vertreter. „Held der Herzen“, ratet mal, widmet sich The Legend of Zelda. Und zwar konkret den Abenteuern für Game Boy Advance: Four Swords, das bis heute vielleicht unterschätzte The Minish Cap und die GBA-Version von A Link to the Past.

Über 1.000 Exemplare und damit die Hälfte der Erstauflage haben sich Retro-Fans schon im Vorverkauf gesichert. Der Rest geht jetzt in den freien Verkauf. Im Store von elektrospieler könnt ihr das Buch für 34,95 Euro kaufen.

„Links Abenteuer auf dem Game Boy Advance gehören für uns zu den schönsten Kapiteln der Serie“, sagt Robert Bannert, Verlagsleiter des elektrospieler-Labels und Herausgeber der Pixelfibeln. „Mit ‚Held der Herzen‘ geben wir ihnen endlich den Raum, den sie verdienen – ohne Einschränkungen oder Kürzungen. Für Fans ist das die volle Zelda-Breitseite.“

Neben Robert Bannert waren außerdem Thomas Nickel und Martin Nagel an der Erstellung des 192-seitigen Hardcover-Buchs im Format 16,5 x 16,5 cm beteiligt. „Held der Herzen“ ist erst der Auftakt der Pixelfibeln. Das nächste Buch wird sich Secret of Mana und weiteren Teilen der „Seiken Densetsu“-Serie widmen.

Bildmaterial: elektrospieler