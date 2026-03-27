Resident Evil Requiem erhält heute ein lange gewünschtes Feature und weitere Bugfixes

Capcom hat Resident Evil Requiem mit einem neuen Update ausgestattet, das eine zusätzliche Funktion einführt und gleichzeitig an mehreren Stellen der Verbesserungen bringt. Der aktuelle Patch behebt unter anderem Fehler, die den Spielfortschritt beeinträchtigen konnten.

Der wohl auffälligste Punkt des Updates ist der neu integrierte Fotomodus, der ab sofort über das Pausenmenü erreicht werden kann. Damit könnt ihr Szenen aus dem Spiel festhalten und individuell in Szene setzen.

Das Update enthält außerdem verschiedene Korrekturen und Optimierungen. Ein Bug, der unter bestimmten Umständen den Fortschritt im Spiel blockieren konnte, wurde behoben. Zudem wurden Tippfehler in mehreren Sprachversionen korrigiert und die Darstellung von Gesichtsausdrücken in Zwischensequenzen angepasst, um Emotionen klarer zu vermitteln.

Allgemeine Verbesserungen sollen die Stabilität und das Spielerlebnis insgesamt optimieren. Auch die PC-Version profitiert von gezielten Fixes. Unter anderem wurden hier grafische Probleme behoben, die in Verbindung mit bestimmten GPU-Treibern auftraten. Ein Fehler, der in einigen Fällen zu Abstürzen führen konnte, wurde zusätzlich ausgebessert. Die Patch-Notes findet ihr hier. Der Download des Updates ist ab sofort möglich.

via Capcom (2), Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom