Mehr Unabhängigkeit: „Stellar Blade“-Studio bereitet den nächsten großen Schritt vor

Das Studio hinter Stellar Blade, Shift Up, plant offenbar den nächsten großen Schritt. Nachdem sich das Unternehmen seit dem Börsengang 2024 vor allem auf die Entwicklung konzentriert hat, möchte man nun die eigenen Publishing-Kapazitäten deutlich ausbauen.

Das berichtete das südkoreanische Portal GameMeca – via Automaton Media. Laut aktuellen Stellenausschreibungen sucht Shift Up verstärkt Personal in den Bereichen Lokalisierung, Marketing und PR.

In einer der Anzeigen heißt es: „Shift Up bereitet sich auf einen neuen Sprung nach vorne auf dem globalen Markt vor, der über den weltweiten Erfolg von Goddess of Victory: NIKKE und Stellar Blade hinausgeht. Wir wollen unsere eigenen Publishing-Kapazitäten ausbauen, um intern entwickelte Titel für Konsolen und PC zu unterstützen.“

Ein Unternehmenssprecher erklärte zudem, dass dieser Schritt langfristig dazu dienen soll, hauseigene Projekte weltweit besser zu unterstützen.

Mehr Unabhängigkeit für kommende Projekte?

Zwar hat Shift Up in der Vergangenheit bereits Titel wie Destiny Child selbst veröffentlicht, doch CEO Tae-hyung Kim hatte nach dem Börsengang betont, dass der Fokus zunächst auf der Entwicklung liegen solle. Self-Publishing blieb damals eher eine Option für die Zukunft.

Nun scheint diese Zukunft näherzurücken. Das kommende Project Spirits (ehemals Project Witches) wird zwar global über Tencents Label Level Infinite erscheinen, doch für andere Projekte – darunter die bereits bestätigte Fortsetzung zu Stellar Blade – wurde bislang kein Publisher genannt.

Es wäre also durchaus möglich, dass Shift Up bei zukünftigen Titeln stärker auf Eigenvermarktung setzt und sich langfristig als globaler Multiplattform-Publisher etabliert.

via Automaton Media, Bildmaterial: Shift Up