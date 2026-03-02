Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu geben Gas in Tokyo

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Tokyo Xtreme Racer.

Tokyo Xtreme Racer (PS5) – 7/8/9/9 [33/40]

Back to the Dawn (Switch 2, Switch) – 9/8/8/7 [32/40]

HauntedManager (Switch) – 7/8/8/7 [30/40]

Lovish (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/7/8 [30/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Tokyo Xtreme Racer, Genki