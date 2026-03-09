Illustrationen aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel werden als echte Figuren verewigt

Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist bekannt für seine dynamischen Artworks, welche die kleinen Monster oft von ihrer besten Seite zeigen und das stehende Bild lebendig wirken lassen. Die besten Zeichnungen haben deshalb Fans rund um den Erdball, mehrere Zeichner sind auch außerhalb Japans bekannt.

Bald gibt es eine Reihe von Actionfiguren, die auf den tollen Artworks der TCG-Karten basieren und diese in dreidimensionale Figuren verwandeln. Insgesamt gibt es 13 Stück davon zu sammeln. Die Actionfiguren erschienen bereits im vergangenen November exklusiv in China, kommen aber ab dem 13. März 2026 erstmals nach Japan.

Dort werden sie für das Paket einen fairen Preis haben: Die Figuren inklusive Karte und Display-Aufsteller werden über die japanische „Pokémon Center“-Website verkauft und kosten jeweils 1.800 Yen. Das sind nach aktuellem Kurs weniger als 10 Euro, was ein ziemlich guter Preis ist.

Jede Figur kommt mit passender Karte und Display-Rahmen

Einen Haken hat die Sache jedoch: Jede Box, die eine Sammelkarte, einen Rahmen, und eine Actionfigur des Pokémon beinhaltet, ist eine Blind Box. Der Inhalt ist also Zufall. Es gibt für euch daher keine Möglichkeit, diese 13 Figuren direkt auszusuchen. Des Weiteren stammen die 13 ausgewählten Pokémon alle aus der ersten Generation.

Dafür kann die Überraschung umso größer sein, wenn ihr die Blind Box öffnet. Highlight ist eine besondere Machomei-Figur basierend auf einer „Illustration Rare“-Karte. Die 11 weiteren sind Gengar, Tragosso, Bisaknosp, Porygon, Maschock, Chaneira, Jurob, Dratini, Sleima, Owei, Lektrobal und Arkani.

Aber Moment, hieß es nicht, dass es 13 Figuren zu sammeln gibt? Es gibt eine 13. Actionfigur, allerdings handelt es sich dabei um eine weitere „Illustration Rare“-Figur, die – wie entsprechende Karten – schwerer zu finden ist als die anderen 12 Figuren. Die seltenste Figur ist die zweite Maschock-Karte inklusive Figur. Die Chance, diese seltenere Maschock-Version in einer Blindbox zu finden, soll in China bei eins zu 143 gelegen haben.

Und wo kauft ihr?

Im deutschen Pokémon Center sind die Figuren bisher nicht zu finden. Es ist fraglich, ob sie dort noch Einzug halten. Es bleibt euch wie immer der Import, beispielsweise bei Meccha-Japan*, wo man auf solche Produkte spezialisiert ist. Aktuell wird die Blindbox dort für gut 14 Euro gelistet.

Mit diesem besonderen Angebot für Fans der Pokémon Sammelkarten neigen sich die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum langsam dem Ende zu. Die Pokémon Direct brachte uns viele Neuigkeiten und allen voran die Ankündigung von Pokémon Wind und Welle. Dazu gab es viel neues Merchandise, über welches wir bereits ausführlich berichteten. Fans der kleinen Monster können jedenfalls zufrieden sein, was Nintendo und The Pokémon Company für den Geburtstag an „Geschenken“ für sie aufgefahren haben.

Bilder der Sets:

via The Gamer, PokéBeach, Bildmaterial: The Pokémon Company