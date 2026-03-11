Elden Ring Nightreign kann an seinen „großen Bruder“ anknüpfen und knackt Meilenstein

Elden Ring Nightreign kann an seinen „großen Bruder“ anknüpfen. Der Branchenverband game hat dem Koop-Ableger jetzt rückwirkend für die Verkaufszahlen bis Ende Januar 2026 den Platin-Award verliehen.

Das Ende Mai 2025 veröffentlichte „Nightreign“ kann damit kumuliert auf 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland zurückblicken. Der „große Bruder“ Elden Ring erhielt den Platin-Award schon wenige Wochen nach seiner Veröffentlichung und konnte einige Monate später auf den „Sonderpreis“ erhöhen, dem damals 500.000 Einheiten zugrunde lagen.

Der Branchenverband kumuliert die Zahlen allerdings nur bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung. Als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen zieht man die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran.

Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware