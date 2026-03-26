Kontrovers und erfolgreich: Crimson Desert legt auch in Deutschland einen starken Start hin

Crimson Desert ist aufsehenerregend bis kontrovers gestartet – aber auch erfolgreich. Nach einem Aktiensinkflug zum Launch und einer KI-Debatte im Anschluss gab es einen Patch, immer besser werdende Steam-Rezensionen und allen voran natürlich die Meldung von drei Millionen verkauften Einheiten.

Auch in Deutschland startete Crimson Desert stark, wie GfK Entertainment nun mitteilte. Das Spiel aus dem Hause Pearl Abyss kann hierzulande aus dem Stand die PS5- und Xbox-Series-Charts toppen. Für die plattformübergreifende Spitzenplatzierung reicht es aber dann doch nicht ganz. Crimson Desert (Day One Edition) landet hier auf Rang 2.

Das erfolgreichste Spiel der zurückliegenden Woche in Deutschland bleibt somit Pokémon Pokopia, das folgerichtig auch die „Switch 2“-Charts dominiert. Hier landet es vor Pokémon-Legenden: Z-A. Eine Doppelspitze für Pokémon, ganz so wie in der Vorwoche.

Auf der alten Switch behält Minecraft derweil das Zepter in der Hand und landet vor Mario Kart 8 Deluxe. In den PS5- und Xbox-Series-Charts holt Crimson Desert (Day One Edition) nicht nur Platz eins, sondern mit der Deluxe Edition des Spiels auch den zweiten Platz. GfK Entertainment erfasst unterschiedliche Handelsversionen stets getrennt. Das gilt auch für die plattformübergreifenden Charts.

Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss