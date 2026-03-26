Auf die Gum-Gum-Frucht sollen sechs weitere LEGO-Sets zu One Piece noch 2026 folgen

LEGO und One Piece segeln 2026 in die nächste Runde. Nach dem Erfolg der ersten Set-Welle 2025 und der kürzlichen Ankündigung der Gum-Gum-Frucht sollen stolze sechs weitere Modelle die zweite Staffel der Netflix-Serie begleiten. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die Sets in der One-Piece-Themenwelt bei LEGO* auftauchen.

Neben ikonischen Schauplätzen wie Loguetown und Drum Island steht diesmal offenbar vor allem der liebenswerte Arzt der Strohhutbande im Mittelpunkt: Tony Tony Chopper. Offiziell ist abseits eines Teasers zur Chopper-Minifigur noch nichts, aber Stonewars hat die Gerüchte zusammengetragen.

Chopper-Minifigur enthüllt

Zunächst zum offiziellen Teil: LEGO hat Chopper erstmals in einem kurzen Social-Media-Clip gezeigt. Sein dunkelpinker Hut samt Geweih und dem charakteristischen „X“ weckt sofort Erinnerungen an den Anime, weniger an die Netflix-Version, in welcher der Farbton rötlicher ausfällt.

Die gesamte zweite Welle soll sieben Sets umfassen, die am 1. August erscheinen. LEGO greift demnach diesmal zentrale Orte und Figuren aus der Grand Line auf, die erstmals in Staffel 2 auftauchen: Baroque Works, König Wapol, die Riesen Dorry und Brogy – und natürlich Chopper.

Wahrscheinlich gibt es, wie schon bei der ersten Setsammlung, Sammelobjekte wie „Wanted“-Poster oder neuen Druckfliesen ergänzt werden. Das dem Vernehmen nach kleinste Set „Chopper & Dr. Hiriluk Hideout“ dürfte für Fans ein Highlight werden. Mit 271 Teilen zeigt es Choppers Heim und seinen Mentor Dr. Hiriluk, womöglich inklusive Dr. Kureha.

75642 – Loguetown Marine Chase

In Loguetown, dem legendären Ort vor der Grand Line, kommt es zu einer Verfolgungsjagd zwischen den Strohhüten und der Marine. Das dazu passende Set soll „Loguetown Marine Chase“ heißen und für 59,99 Euro genau 547 Teile umfassen. Es dürfte sich auf den Marktplatz oder den Schwertladen konzentrieren. Figuren wie Smoker, Tashigi, Zoro oder Luffy sind wahrscheinlich, ebenso eine mögliche Rückkehr von Alvida.

Dazu soll es eine baubare Figur zu Chopper geben und LEGO soll den imposanten Kampf der Riesen Dorry und Brogy im Set „Little Garden Duell“ aufgreifen.

Das größte Set: Loguetown Marine Battle Ship

Das Herzstück der zweiten Serienstaffel ist Drums schneebedeckte Insel mit König Wapol. Das passende Set „Castle on Drum Island“ soll aus 1.038 Teilen bestehen (99,99 Euro) und dürfte das Schloss mit zentralen Innenräumen zeigen: möglicherweise Namis Krankenzimmer und den Thronsaal mit Glasfenster. Figurenkandidaten sieht man bei Stonewars in Wapol, Luffy, Nami, Miss Wednesday und eventuell die Handlanger Chess & K.M.

Das größte Set der neuen Welle soll „Loguetown Marine Battle Ship“ werden und erstmals ein Marineschiff zeigen. Mit 1.705 Teilen und einer UVP von 169,99 Euro könnte LEGO hier ein graues Kriegsschiff der Marine detailreich umsetzen. Stonewars ist sich noch nicht ganz sicher, welches Schiff LEGO hier genau bedenken wird. Obwohl Smoker in der Serie nur kurz damit reist, wäre auch das Hundekopf-Schiff von Garp eine mögliche Vorlage.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO