Nintendo verklagt die US-Regierung und fordert Rückerstattung nach Trump-Zöllen

Vor einigen Tagen hatte der Oberste Gerichtshof in den USA die Zölle von der US-Regierung um Donald Trump für rechtswidrig erklärt. Die anschließende Klagewelle mit dem Ziel einer Rückerstattung erreicht jetzt auch die Gaming-Welt.

Wie Aftermath berichtet, hat Nintendo of America die US-Regierung wegen der Zölle verklagt. Aftermath liegt demnach die Klage vor, die beim US Court of International Trade eingereicht wurde. Sie ziele vor allem auf die Rückerstattung zuvor erhobener Zölle ab.

„Diese Klage betrifft die Einleitung und Durchführung rechtswidriger Handelsmaßnahmen durch die Beklagten, die bis heute zur Erhebung von Zöllen in Höhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar auf Importe aus fast allen Ländern geführt haben“, zitiert Aftermath die Anwälte aus der Klage.

Gegenüber Aftermath bestätigte Nintendo die Klage, habe aber „nichts weiter zu diesem Thema mitzuteilen“. Aus der Klage geht jedoch hervor, dass Nintendo die US-Regierung auffordert, die gezahlten Zölle „mit Zinsen“ zurückzuerstatten.

Die meisten Konsolen und Zubehörteile produziert Nintendo im Ausland, vor allem China und Vietnam. Die Einführung der Zölle traf Nintendo in einer Zeit, in der die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 vorbereitet wurde. In den USA wurden die Vorbestellungen der Konsole wegen der Zölle im April kurzfristig ausgesetzt.

via Aftermath, Tagesschau, ZDFheute, Bloomberg, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment, Super Mario Galaxy Movie