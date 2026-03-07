Nintendo verklagt die US-Regierung und fordert Rückerstattung nach Trump-Zöllen

Vor einigen Tagen hatte der Oberste Gerichtshof in den USA die Zölle von der US-Regierung um Donald Trump für rechtswidrig erklärt. Die anschließende Klagewelle mit dem Ziel einer Rückerstattung erreicht jetzt auch die Gaming-Welt.
Wie Aftermath berichtet, hat Nintendo of America die US-Regierung wegen der Zölle verklagt. Aftermath liegt demnach die Klage vor, die beim US Court of International Trade eingereicht wurde. Sie ziele vor allem auf die Rückerstattung zuvor erhobener Zölle ab.
„Diese Klage betrifft die Einleitung und Durchführung rechtswidriger Handelsmaßnahmen durch die Beklagten, die bis heute zur Erhebung von Zöllen in Höhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar auf Importe aus fast allen Ländern geführt haben“, zitiert Aftermath die Anwälte aus der Klage.
Gegenüber Aftermath bestätigte Nintendo die Klage, habe aber „nichts weiter zu diesem Thema mitzuteilen“. Aus der Klage geht jedoch hervor, dass Nintendo die US-Regierung auffordert, die gezahlten Zölle „mit Zinsen“ zurückzuerstatten.
Die meisten Konsolen und Zubehörteile produziert Nintendo im Ausland, vor allem China und Vietnam. Die Einführung der Zölle traf Nintendo in einer Zeit, in der die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 vorbereitet wurde. In den USA wurden die Vorbestellungen der Konsole wegen der Zölle im April kurzfristig ausgesetzt.
via Aftermath, Tagesschau, ZDFheute, Bloomberg, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment, Super Mario Galaxy Movie
ja da gehts wieder los nintendo sollte echt vll mal sich umändern in verklagendos nenn xd
Ich würde die USA nicht verklagen, da deren Anführer ein Riesen Baby ist und leicht dazu tendiert wegen nichts Länder anzugreifen.
Ja,ich würde ihm als Reaktion zu trauen, den Verkauf von Nintendo Artikeln inklusive Konsolen in USA einfach zu verbieten oder so was 😅
Manchmal wünschte ich die als Nintendo Ninjas Betitelten wären echte Ninjas im klassischen Sinne (Assassinen) 🙈
Wird schwierig das Thema überhaupt zu kommentieren, ohne direkt politisch zu werden.
Erst einmal werde ich behaupten, dass Nintendo nicht die einzigen sein werden, die bei der Rückerstattung etwas zugreifen. Rechtlich müssen diese Zölle zurück gezahlt werden, wird aber mit der aktuellen Regierung eher etwas schwierig, weil sie auch so schon (ohne Konsequenzen) Gesetze und Deadlines missachtet und sonst von den obersten Gerichtshöfen viel zu bevormundet wird. Aus diesem Anlass wird hier höchstwahrscheinlich erstmal geklagt, weil Nintendo sonst diese Zölle nicht so schnell zurück erstattet kriegt. Zumal Donald Trump zu diesem Thema schon in der Vergangenheit eine "State Emergency" deklariert hat, sprich diese Zölle aus irgend einem Grund nicht mehr erstatten kann. Daher mMn eigentlich eine sehr nachvollziehbare Tat seitens Nintendo.
Ich finde es aber schon regelrecht affig, wie Nintendo hier im Leumund wieder als "klagemütig" abgetan wird, ganz gleich der aktuellen Situation, wenn man mal bedenkt, wer der Empfänger dieser Klage ist. Man sollte sich vielleicht mal kurz ansehen, wie oft Trump allein in dieser jetzigen Amtszeit geklagt hat. Da widerfährt es ihm mMn zurecht, dass er mal ausnahmsweise der Rezipient ist. Zur traurigen Wahrheit gehört es aber leider auch dazu, dass die Endkunden in Amerika diejenigen sind, die diese Rückerstattung nicht sehen werden. Hier wird lediglich das zurück gezahlt, was der Staat sich als Extra in die Tasche gesteckt hat. Der kleine Mann durfte für den ganzen Spaß nur mehr abdrücken. Die tuen mir hier auch am meisten Leid, sofern sie nicht zu den Spinnern gehören, die diesen Clown an die Macht gewählt haben.
Ja, denke ich hier wird jetzt erstmal nur geklagt, aus Prinzip udn damit niemand im Nachheinein mehr behaupten kann ,man hätte irgendwelche rechtlichen Pflichten und Fristen nicht eingehalten. Man wird die Klage ganz bewusst abgesetzt haben, von Vornherein im Wissen, dass aus der Klage sehr wahrscheinlich über Jahre hinweg erstmal nichts passieren wird mit. Solang die Klage aber überhaupt erstmal im Raum steht.. und sich mit der Zeit vervielfältigt durch weitere Mitkläger, wird das ganze irgendwann früher oder Später ja zu einem Ergebnis führen.
Und ich denke da wird man bewusst darauf hoffen und warten, dass diese Klage spätestens wenn der Trump irgendwann mal nicht mehr ist, zum Ziel führt, wenn dann dann hoffentlich wieder ne Regierung in dem Land vorhanden ist, die weiß was Vernunft, Anstand und Würde sind und sich nicht plötzlich gibt wie der Weltschulhof-Rowdey, der nur das Prinzip des Stärkeren und Unterdrückung kennt und dem alle nach seiner Nase zu tanzen haben aus purer Furcht vor sonst drohendem Machtverlust, weil plötzlich zwei andere gestörte Schulholschläger zusammen agieren und drohen ihn wiederum vom Thron zu schmeißen und die Regeln neu aufzustellen, weil sie es satt haben im ewigen Schatten von ihm zu stehen und um so von ihren eigenen Problemen abzulenken und alles dafür tun mit ihren eigenen Stör- und Ablenkungsmaneuvern den Schulhof-Rowdey zu schwächen bzw. zu täuschen, weil sie selbst für direkte Angriffe zu feige sind und die Konsequenzen daraus selbst fürchten, weil sie alle genau wissen ,wenn es in ne große Keilerei ausartet, gewinnt am Ende absolut niemand