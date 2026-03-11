Echoes of Teradea: Das brandneue „Harvest Moon“ wird buchstäblich wild

Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen bekanntlich als Story of Seasons. Natsume macht trotzdem weiter – und veröffentlicht neue Farming-Games unter dem „Harvest Moon“-Label.

Das gelingt seit Jahren mit nur mäßigen Erfolgen. Seinen bisherigen Höhepunkt erreichten die Spiele von Natsume mit dem Ableger The Winds of Anthos, der es im Durchschnitt auf 74 Punkte bei OpenCritic schaffte. Hier soll das brandneue Harvest Moon: Echoes of Teradea jetzt anknüpfen.

Natsume kündigte das neue Spiel heute überraschend für Nintendo Switch 2, die „alte“ Switch sowie PS5, Xbox und PCs an. Eine lebendige Welt, legendäre Wächter, neue Love-Stories und neue Erkundungsfähigkeiten sollen euch dabei erwarten. Doch der Reihe nach.

„Der Nebel des Waldes der Echos bedeckt nun das Land Teradea, und außerhalb von Bloomfield Village, wo du aufgewachsen bist, tauchen nachts wilde Wölfe auf. Es gibt sogar Gerüchte über einen großen Schutzwolf, der über sie alle herrscht … aber du und dein bester Freund seid dabei, das zu ändern“, so die erste Einführung.

Eine große, wilde Mission

Ihr begebt euch auf eine Reise, die Wölfe zu zähmen und letztlich auf eine Mission, die weitaus größer ist, als anfangs gedacht. Auf eurem Abenteuer zur Revitalisierung von Teradea verschlägt es euch in das Hafendorf Tidewind, in das Bergbaudorf Quarrytop und in die blühende Stadt Maplehill.

Zwischendurch kümmert ihr euch wie gewohnt um eure Farm, züchtet Tiere, erntet Getreide und baut euer Leben auf. Euch erwarten jeweils fünf Junggesellen und Junggesellinnen, ein neues „Animal Companion System“ mit tierischen Begleitern und Reittieren sowie die Erkundung der hohen See.

Zentral ist außerdem die ungezähmte Wildnis. Ihr müsst Tieren wie Wölfen, Bären und Tigern ausweichen und ihnen entkommen. „Behalte einen klaren Kopf und lass dich nicht erwischen, sonst verlierst du deine gesammelten Gegenstände und landest wieder auf deiner Farm!“

„Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere neue Features von Harvest Moon: Echoes of Teradea vorzustellen“, so Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume. „Wir haben spezielle Vorbestellungsboni und Editionen geplant, die sowohl Harvest-Moon-Fans als auch Neulinge gerne in ihre Sammlungen aufnehmen werden.“

Die ersten Bilder:

Bildmaterial: Harvest Moon: Echoes of Teradea, Natsume