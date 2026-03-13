Die Life-Sim Heartopia soll auch dank „My Little Pony“ schon über 20 Mio. USD eingespielt haben

Die Lebenssimulation im Animal-Crossing-Stil Heartopia soll laut Berichten im Februar über 20 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt haben – und spielt damit an der Spitze der umsatzstärksten Mobile-Games mit.

Das Spiel von XD Inc. feierte im Januar 2026 seinen globalen Launch und konnte seitdem viele Fans gewinnen. Inzwischen steht es bei über 5 Millionen Downloads auf Mobilgeräten und einen Peak von 66.000 SpielerInnen gleichzeitig auf Steam.

Fans von Heartopia teilten kürzlich auf Reddit einen Screenshot von Bluesky: Das Spiel habe im Februar allein 20 Millionen US-Dollar eingenommen – nur aus iOS und Google Play, ohne PC-, Steam- oder China-Verkäufe.

Bisher konnte die Quelle nicht bestätigt werden – 20 Millionen USD Umsatz wären immerhin auf einem Niveau mit Größen wie Umamusume: Pretty Derby und Arknights: Endfield. Durch die starke Markenkollaboration mit zeitlich begrenzten Events der „My Little Pony“-Marke und „Forestbell Spell Fairy“-Bannern sind die Zahlen aber nicht unplausibel.

Trotz allem bleibt die Kritik am Spiel bestehen: Heartopia falle trotz Hype hinter den Erwartungen zurück, das Gacha-System sei weiterhin nicht so fair wie bei der Konkurrenz. Fans freuen sich jedoch auf die nächsten Aktionen und nehmen bis dahin die gelegentlichen Geschenke wie Gratis-Gold und Wishing Stars mit.

via GameRant, Bildmaterial: Heartopia, XD