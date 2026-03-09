Dragon Slayer Project: Trails-Macher bringen eine 40 Jahre alte Reihe zum Jubiläum zurück

1981 wurde Nihon Falcom gegründet. Heute ist das Studio vor allem bekannt für die Trails-Reihe, Ys und The Legend of Heroes. Seine Grundlagen hat Nihon Falcom aber mit Dragon Slayer gelegt und darauf besinnt man sich zum 45-jährigen Jubiläum zurück.

Falcom hat nämlich heute das Dragon Slayer Project aus diesem Anlass angekündigt. Ein vorläufiger Titel für ein Spiel, das für Konsolen erscheinen soll. Einen Termin, konkrete Plattformen oder gar ein Genre hat man heute nicht angekündigt.

Das erste „Dragon Slayer“ erschien 1984 für PC-8801 und war damals ein neuartiges RPG. Viele PC-SpielerInnen sahen in Dragon Slayer ein Meisterwerk früher Action-RPG-Tage. Das kürzlich angekündigte Kyoto Xanadu basiert, ebenso wie Vorgänger Tokyo Xanadu, noch lose auf Dragon Slayer. Die Xanadu-Spiele gelten als eine Spin-off-Serie, wie übrigens auch The Legend of Heroes.

Es wird spannend sein zu sehen, was Falcom mit Dragon Slayer vorhat. Falcom machte keine Angaben dazu, wann Fans weitere Neuigkeiten erwarten dürfen. Es gibt eine Teaser-Website, die allerdings nicht mehr als ein Logo zeigt. Der in Japan beliebte Countdown fehlt leider.

via Gematsu, Bildmaterial: Nihon Falcom