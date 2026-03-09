Capcom hat weitere Ankündigungen in petto und Fans hoffen, dass dieses Remake darunter ist

Capcom hat in einem aktuellen Finanzbericht bestätigt, dass mehrere bislang unangekündigte Spiele in Entwicklung sind, die im nächsten Geschäftsjahr erscheinen oder vorgestellt werden sollen. Das entsprechende Fiskaljahr endet am 31. März 2027.
Es deutet vieles darauf hin, dass der Publisher noch einige Projekte in der Hinterhand hat, über die er bislang nichts offiziell bekannt gemacht hat. Capcom hat in der Zusammenfassung einer Investorenkonferenz erklärt, dass neben bereits bestätigten Titeln wie Pragmata weitere neue Spiele zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden sollen.
„Neben Pragmata werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Titel angekündigt, und wir werden unsere Initiativen zur Ausweitung des Katalogverkaufs fortsetzen“, heißt es im entsprechenden Abschnitt, auf den sich die Berichte stützen. „Über die bereits bekannt gegebenen Titel Pragmata und Onimusha Way of the Sword hinaus bitten wir Sie, auf weitere Ankündigungen zu warten“, so ein weiterer Hinweis.
Viel für die nächsten Monate
Tatsächlich ist das Line-up des Unternehmens für die kommenden Monate schon jetzt beachtlich. Zuletzt erschien mit Resident Evil Requiem ein neuer Serienteil, während Projekte wie Monster Hunter Stories 3 in wenigen Tagen erscheinen und andere wie Onimusha: Way of the Sword sich noch in Entwicklung befinden. Gleichzeitig unterstützt Capcom weiterhin Street Fighter 6 mit neuen Inhalten.
Weitere Projekte und Spiele werden also folgen. In der Community wird daher erneut spekuliert, dass sich darunter das seit längerem gehandelte Remake von Resident Evil Code: Veronica befinden könnte. Schon länger halten sich Gerüchte über eine Neuauflage, die zuletzt durch subtile Hinweise in Resident Evil Requiem weiter angeheizt wurden.
Ein „Code Veronica“-Remake ist allerdings weiterhin nicht offiziell bestätigt. Klar ist nur: Capcom plant zusätzliche Ankündigungen – und das kommende Geschäftsjahr dürfte für Fans des Publishers noch einige Überraschungen bereithalten.
Gebt mir einfach endlich n neues Ace Attorney CAPCOM, mehr verlange ich gar nicht
Onimusha 3 wäre fein. Die ersten beiden sind ja schon da, jetzt könnte man die Trilogie komplettieren.
Dino Crisis und Breath of Fire, bitte.
Leute, ich glaube nicht das wir das wollen.
Die Gefahr ist zu groß als das man es vermurksen würde. Besonders wenn man Fan von 3 und 4 ist xD
Man braucht einen stetigen Release-Fluss, den man eben die letzten 2 Jahre gar nicht hatte. Man hatte Dragon's Dogma 2 was zum Release gerushed wurde und damit endete, dass Hideaki Itsuno Capcom verlassen hat (und damit auch das Spiel zu sterben zurückgelassen wurde). Dann hatte man vergangenes Jahr Monster Hunter Wilds, was ebenfalls mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hatte und immer noch hat. Dann die Entwicklungshölle von Pragmata und angeblich einiger Resident Evil Projekte, die eingestampft und rebootet wurden (RE9 zum Beispiel und angeblich auch ein RE0 Remake). Angeblich soll sich darunter wohl auch ein früher Pitch zu einem Dino Crisis Remake befunden haben.
Capcom hat einige turbulente Jahre nun auch hinter sich, aber jetzt ist man wieder in der Spur und man hat anscheinend genug präsentierfähige Spiele, die man ankündigen kann neben dem bereits veröffentlichten Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata und Onimusha. Zu Requiem wird man sicherlich noch einen größeren DLC im Sommer erwarten können.
Was dann eben laut "Insider" dieses Jahr auf alle Fälle noch angekündigt werden soll ist das Code Veronica Remake (es gibt ja zudem subtile Easter-Egss in Requiem zu dem Spiel). Und ich bin mir sehr sicher, man wird was zu Dead Rising ankündigen. Das Deluxe Remaster in der RE Engine war recht erfolgreich und es gab zuletzt immer mal wieder lizenztechnische Aktivitäten, die wohl darauf hindeuteten, dass man an was ganz neuem arbeitet.
Mega Man erscheint erst kommendes Jahr und ich hab auch das Gefühl, dass Onimusha auf 2027 verschoben wird. Der neue Trailer endete mit "Planned for a 2026 Release".
Aber ja, bei Capcom dürfte einiges köcheln und man hat wohl bis 2030 nun feste Release-Pläne. Ich würde die Hoffnung auf ein Dino Crisis Reboot nicht einmal aufgeben. Man hat schon in Collections obskurere Arcade-Titel zurückgebracht. Bei Ace Attorney wundert mich nach den ganzen Collections, dass immer noch nichts neues am Horizont ist. Breath of Fire hingegen halte ich für unrealistisch. Besonders weil sie mit Monster Hunter Stories nun eine JRPG-Reihe haben, die sie mit einem Franchise verknüpft haben, welches deutlich bekannter ist als eine Marke, zu der es vermutlich seit knapp 20 Jahren keinen neuen Ableger gab.