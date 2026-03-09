Capcom hat weitere Ankündigungen in petto und Fans hoffen, dass dieses Remake darunter ist

Capcom hat in einem aktuellen Finanzbericht bestätigt, dass mehrere bislang unangekündigte Spiele in Entwicklung sind, die im nächsten Geschäftsjahr erscheinen oder vorgestellt werden sollen. Das entsprechende Fiskaljahr endet am 31. März 2027.

Es deutet vieles darauf hin, dass der Publisher noch einige Projekte in der Hinterhand hat, über die er bislang nichts offiziell bekannt gemacht hat. Capcom hat in der Zusammenfassung einer Investorenkonferenz erklärt, dass neben bereits bestätigten Titeln wie Pragmata weitere neue Spiele zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden sollen.

„Neben Pragmata werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Titel angekündigt, und wir werden unsere Initiativen zur Ausweitung des Katalogverkaufs fortsetzen“, heißt es im entsprechenden Abschnitt, auf den sich die Berichte stützen. „Über die bereits bekannt gegebenen Titel Pragmata und Onimusha Way of the Sword hinaus bitten wir Sie, auf weitere Ankündigungen zu warten“, so ein weiterer Hinweis.

Viel für die nächsten Monate

Tatsächlich ist das Line-up des Unternehmens für die kommenden Monate schon jetzt beachtlich. Zuletzt erschien mit Resident Evil Requiem ein neuer Serienteil, während Projekte wie Monster Hunter Stories 3 in wenigen Tagen erscheinen und andere wie Onimusha: Way of the Sword sich noch in Entwicklung befinden. Gleichzeitig unterstützt Capcom weiterhin Street Fighter 6 mit neuen Inhalten.

Weitere Projekte und Spiele werden also folgen. In der Community wird daher erneut spekuliert, dass sich darunter das seit längerem gehandelte Remake von Resident Evil Code: Veronica befinden könnte. Schon länger halten sich Gerüchte über eine Neuauflage, die zuletzt durch subtile Hinweise in Resident Evil Requiem weiter angeheizt wurden.

Ein „Code Veronica“-Remake ist allerdings weiterhin nicht offiziell bestätigt. Klar ist nur: Capcom plant zusätzliche Ankündigungen – und das kommende Geschäftsjahr dürfte für Fans des Publishers noch einige Überraschungen bereithalten.

via The Gamer, Capcom, Bildmaterial: Capcom