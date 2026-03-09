Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu gruseln sich mit Resident Evil

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series) – 9/9/10/9 [37/40]

God of War: Sons of Sparta (PS5) – 7/8/7/8 [30/40]

The Disney Afternoon Collection (Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

Gear.Club Unlimited 3 (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 7/8/7/7 [29/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom