Mario Kart Tour wird in einem Land „ab 18“ hochgestuft – auch andere Spiele schränken sich ein

Brasilien verbietet als ein weiteres Land Lootboxen für Jugendliche – und verschärft die Altersüberprüfung deutlich. Das ECA-Digital-Gesetz (Lei 15.211/2025) regelt den Jugendschutz im Detail.

In Kapitel VII, Artikel 20 wird explizit festgelegt, dass Lootboxen in Videospielen, die sich an Kinder und Jugendliche richten oder zu denen diese gemäß der jeweiligen Altersfreigabe wahrscheinlich Zugang haben, verboten sind.

Artikel 21 fordert, dass Spiele mit Nutzerinteraktionen (Text-, Audio-, Video-Chat) zusätzliche Schutzmechanismen implementieren müssen – etwa Meldesysteme, Moderation und standardmäßige Einschränkungen der Kommunikationsfunktionen, soweit keine Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegt.

Ebenso wird festgelegt, dass Altersverifikationen durch „hinreichende, überprüfbare und technisch sichere Maßnahmen“ stattfinden müssen – bloße Selbsterklärungen genügen nicht mehr. Die Umsetzung ist seit März 2026 nötig.

In der Folge haben viele Spiele ihre Services stark eingeschränkt – eines der Bekanntesten ist etwa Mario Kart Tour für Google Play und Apple iOS. Aber auch Digimon Masters beschränkt den Zugriff auf den Ingame-Shop für unter 18-jährige.

In Deutschland hat Mario Kart Tour übrigens eine Freigabe ab 12 Jahren und seit der Einführung der neuen USK-Kennzeichen 2023 weist man auf der offiziellen Website „Druck zum Vielspielen“ und „erhöhte Kaufanreize“ sowie enthaltene In-Game-Käufe und „zufällige Objekte“ aus.

via Nintendo Everything, ISA Guide, Bildmaterial: Mario Kart Tour, Nintendo