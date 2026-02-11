Heartopia: Auch das „My Little Pony“-Update kann nicht von den Problemen ablenken

Heartopia ist ein kleiner Überraschungshit geworden: Das Spiel hat auf Mobile und PC-Steam über fünf Millionen SpielerInnen und ist auch regelmäßig in Livestreams zu sehen. Jedoch sorgt die Entwicklung immer wieder für Kritik.

Zuletzt fiel die Antwort auf die offensichtlich KI-generierten Inhalte im Spiel eher unbefriedigend aus, nun beschweren sich zahlreiche Fans über das nicht ganz faire Gacha-System des Spiels. Denn seltene Pulls sind nach ihrer Ansicht etwas zu selten.

Publisher XD reagiert darauf zwar nicht öffentlich, antwortet aber auf persönliche Anfragen – auch wenn die Antwort nicht immer befriedigend ausfällt. So antwortet der Publisher llaut Reddit-Nutzer mingmingcat, dass die Regeln für die Wahrscheinlichkeiten der Gacha-Droprates „über die Gacha-Seite für alle Spieler zugänglich und transparent sind“.

Zudem heißt es, dass Spielerverhalten und Feedback aufgezeichnet und Vorschläge der SpielerInnen möglicherweise in die laufende Entwicklung des Spiels einfließen könnten. Eine ziemlich generische und nichtssagende Antwort, zumal nicht auf die Frage des Reddit-Users eingegangen wird, warum es auch beim Ziehen von Duplikaten nur eine „lächerlich geringe Menge an Tickets“ gäbe.

Das Gacha in Heartopia ist überwiegend optischer Natur, allerdings ist die Anpassung von Häusern und Avataren eines der attraktivsten Features des Spiels. Hier gibt es bislang zu wenige Optionen, die sich daher schnell wiederholen. Auch sei es ohne Echtgeld-Einsatz kaum möglich, sich ausreichend „Premium-Währung“ zu erspielen – da hilft auch das faire Pity-System des Spiels nichts.

„My Little Pony“-Kollaboration im Februar

Bisher konnten die kleinen und großen Kontroversen um das Spiel jedoch die Freude der Fans nicht wirklich schmälern. Ganz im Gegenteil: Im Februar beginn in Heartopia eine große Kollaboration mit My Little Pony: Friendship is Magic.

Das Event beginnt am 14. Februar. Darin sollen die SpielerInnen die Elements of Harmony einsetzen, um dem neu erschienenen Tree of Harmony zu helfen, an seinen rechtmäßigen Platz in Equestria zurückzukehren. Das Crossover-Event bringt auch neue Gacha-Belohnungen, darunter kosmetische Items und schicke Autos, die an die Mane-Six-Pony-Charaktere der Zeichentrickserie angelehnt sind.

Viele Fans in Online-Foren haben bereits angegeben, dass sie das Spiel speziell in der Erwartung heruntergeladen haben, sich die rund um My Little Pony zentrierten Belohnungen zu sichern. Seit der KI-Kritik sind die Zahlen der gleichzeitigen SpielerInnen bei Steam weiter gestiegen.

