Der DLC zu Pokémon-Legenden: Z-A erscheint im Handel – aber nicht so, wie ihr hofft

Pokémon-Legenden: Z‑A erschien im vergangenen Jahr immerhin noch vollständig auf einer Game Card und bot Fans damit noch eine klassische physische Veröffentlichung. Heute keine Selbstverständlichkeit mehr – wir schauen auf dich Pokémon Pokopia.

Ein Monat nach dem Veröffentlichungsdatum folgte jedoch die kostenpflichtige Erweiterung „Mega Dimension“, die von der Community aus verschiedenen Gründen eher gemischt aufgenommen wurde. Nun soll der DLC noch einmal separat im Handel erscheinen – allerdings in einer Form, die Sammler wohl weniger begeistern dürfte.

Box im Regal, Code im Inneren

Laut Angaben auf der Nintendo-Webseite in Malaysia wird die Erweiterung Mega Dimension ab dem 19. März auch im Einzelhandel angeboten. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine echte Cartridge-Version. Stattdessen enthält die Box lediglich einen Download-Code, der im eShop eingelöst werden kann. Voraussetzung ist natürlich weiterhin eine Version von Pokémon-Legenden: Z-A auf der Nintendo Switch oder der Nintendo Switch 2. Wann und ob diese Version bei uns erscheinen wird, ist noch nicht klar.

Die Erweiterung baut die Geschichte des Hauptspiels weiter aus und bringt neue Inhalte ins Spiel. Dazu zählen zusätzliche Story-Elemente sowie mehrere neue Mega-Entwicklungen, darunter auch Mega Raichu X und Mega Raichu Y, die auf dem Cover der Box zu sehen sind. Zum Pokemon Day und der dazugehörigen „Pokémon Presets“ wurde uns zusätzlich noch Mega-Knakrack Z vorstellet.

Für Sammler physischer Spiele dürfte die Veröffentlichung dennoch ein kleiner Dämpfer sein. Dass der DLC auf einer Cartridge, eventuell gemeinsam mit dem Hauptspiel erscheint, war sicherlich nicht sehr wahrscheinlich. Aber es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise der Torna-DLC zu Xenoblade Chronicles 2.

Damit ist die Version ähnlich „physisch“ wie die Japan exklusive Special Edition zu Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition. Was ist eure Meinung dazu? Holt ihr es euch oder lasst ihr es lieber bleiben?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak