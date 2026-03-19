Die bisher US-exklusive Mirror Edition zu Clair Obscur: Expedition 33 erscheint in Europa

Clair Obscur: Expedition 33 ist das Spiel des Jahres 2025 – zumindest in unseren Gefilden. In Japan hat es bekanntlich nicht einmal für eine Auszeichnung in einer einzelnen Unterkategorie gereicht, aber das ist eine andere Geschichte.

Auch eine Geschichte: Schon zum Launch gab es einige Sammlereditionen des Spiels. Die waren entweder nicht hierzulande verfügbar oder schnell ausverkauft, weil Sandfall mit dem riesigen Erfolg von Expedition 33 dann doch nicht gerechnet hat.

Jetzt bringt Bandai Namco die bisher US-exklusive Mirror Edition aber auch zu uns nach Europa und macht sie frei zugänglich. Bei Amazon ist die Mirror Edition schon vorbestellbar* – bisher nur für PlayStation 5. In den USA gab es einst auch eine Xbox-Version, doch von der fehlt hier jede Spur.

Die Edition bietet das Spiel auf Disc und in einer Tuckbox, ein exklusives Steelbook mit Verso und Alicia sowie drei von möglichen 10 exklusiven Charakterkarten. Falls ihr bisher mit dem Kauf gewartet habt oder ihr schlichte eine physische Edition nachkaufen wollt, ist das also eine prima Gelegenheit.

Die Mirror Edition:

Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive