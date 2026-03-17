Clair Obscur geht bei GOTY-Awards in Japan komplett leer aus, dafür räumen diese Games ab

Clair Obscur: Expedition 33 ist zweifellos das Spiel des Jahres 2025 in unseren Gefilden – hunderte Awards können nicht lügen. Allen voran sind da natürlich die prestigeträchtigen Auszeichnungen bei The Game Awards und den Golden Joysticks.

Nun wissen wir, dass die Vorlieben in Japan oft anders liegen. Wir wissen das am besten, denn viele dieser Vorlieben teilen wir. Aber als ausgewiesenes „JRPG“ sollte gewiss auch in Japan der ein oder andere Award für Clair Obscur drin sein, oder? Weit gefehlt.

Die Famitsu und die Denkgeki, die zwei größten Videospielmedien in Japan, haben jetzt die Famitsu Dengeki Game Awards 2025 verliehen und sich dabei, so wie man es machen sollte, bis ins neue Jahr ausreichend Zeit genommen. Und Überraschung: Clair Obscur findet gar keine Erwähnung.

Während japanische Persönlichkeiten wie Naoki Hamaguchi das Spiel in höchsten Tönen lobten, reicht es bei der japanischen Community (die Awards sind ein Publikumspreis) nicht für Spitzenplätze. Dabei wurde trotzdem ein Spiel, das nicht in Japan entwickelt wurde, das Spiel des Jahres. Silent Hill f von NeoBards Entertainment (Hongkong) wurde auserkoren. Clair Obscur landete übrigens auf Rang 14.

Clair Obscur war aber immerhin in zwei Kategorien nominiert: Bestes RPG und Rookie. Als bestes RPG wurde aber Pokémon-Legenden: Z-A ausgezeichnet und den Rookie-Award holte Hundred Line: Last Defense Academy. Die Auszeichnungen waren ansonsten breit gefächert, es gab kein dominierendes Spiel.

The Hundred Line erhielt mit „Best Scenario“ eine weitere Auszeichnung. Auch Urban Myth Dissolution Center als „Bestes Adventure“ und „Best Indie Game“ sowie Pokémon-Legenden: Z-A (zusätzlich für Ravan als bester Charakter) wurden doppelt ausgezeichnet.

Drei Awards erhielten Silent Hill f, für das NeoBards Entertainment auch den Award als „Most Valuable Creator“ erhielt und Konatsu Kato (als Hinako) die Auszeichnung als beste Synchronsprecherin. Und Ghost of Yotei, das für die beste Grafik und als bestes Action-Adventure ausgezeichnet wurde.

Die Preisträger:

Game of the Year: Silent Hill f

Most Valuable Creator: NeoBards Entertainment (Silent Hill f)

Best Scenario: The Hundred Line

Best Graphics: Ghost of Yotei

Best Music: Mario Kart World

Best Voice Actor: Konatsu Kato als Shimizu Hinako

Best Action Game: Donkey Kong Bananza

Best Character: Ravan (Pokémon-Legenden: Z-A)

Best RPG: Pokémon-Legenden: Z-A

Best Online Game: R.E.P.O.

Action-Adventure: Ghost of Yotei

Adventure: Urban Myth Dissolution Center

Mobile: SD Gundam G Generation Eternal

Best Indie Game: Urban Myth Dissolution Center

Most Anticipated: The Duskbloods

Rookie Award: The Hundred Line

Famitsu Dengeki Special Award: Split Fiction & Trials in the Sky 1st Chapter

Die Top 20 des GOTY-Awards:

Silent Hill f Pokémon-Legends: Z-A ​​​​​​Donkey Kong Bananza Elden Ring Nightreign Monster Hunter Wilds Ghost of Yotei Urban Myth Dissolution Center Kirby Air Riders Dynasty Warriors Origins Mario Kart World Dragon Quest I & II: HD-2D Remake Death Stranding 2: On the Beach Rune Factory: Guardians of Azuma Clair Obscur: Expedition 33 Trails in the Sky 1st Chapter Arc Raiders R.E.P.O The Hundred Line: Last Defense Academy Magical Girl Witch Trials Inazuma Eleven: Victory Road

via The Gamer, PLAY3, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive