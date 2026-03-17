Clair Obscur geht bei GOTY-Awards in Japan komplett leer aus, dafür räumen diese Games ab

Clair Obscur: Expedition 33 ist zweifellos das Spiel des Jahres 2025 in unseren Gefilden – hunderte Awards können nicht lügen. Allen voran sind da natürlich die prestigeträchtigen Auszeichnungen bei The Game Awards und den Golden Joysticks.
Nun wissen wir, dass die Vorlieben in Japan oft anders liegen. Wir wissen das am besten, denn viele dieser Vorlieben teilen wir. Aber als ausgewiesenes „JRPG“ sollte gewiss auch in Japan der ein oder andere Award für Clair Obscur drin sein, oder? Weit gefehlt.
Die Famitsu und die Denkgeki, die zwei größten Videospielmedien in Japan, haben jetzt die Famitsu Dengeki Game Awards 2025 verliehen und sich dabei, so wie man es machen sollte, bis ins neue Jahr ausreichend Zeit genommen. Und Überraschung: Clair Obscur findet gar keine Erwähnung.
Während japanische Persönlichkeiten wie Naoki Hamaguchi das Spiel in höchsten Tönen lobten, reicht es bei der japanischen Community (die Awards sind ein Publikumspreis) nicht für Spitzenplätze. Dabei wurde trotzdem ein Spiel, das nicht in Japan entwickelt wurde, das Spiel des Jahres. Silent Hill f von NeoBards Entertainment (Hongkong) wurde auserkoren. Clair Obscur landete übrigens auf Rang 14.
Clair Obscur war aber immerhin in zwei Kategorien nominiert: Bestes RPG und Rookie. Als bestes RPG wurde aber Pokémon-Legenden: Z-A ausgezeichnet und den Rookie-Award holte Hundred Line: Last Defense Academy. Die Auszeichnungen waren ansonsten breit gefächert, es gab kein dominierendes Spiel.
The Hundred Line erhielt mit „Best Scenario“ eine weitere Auszeichnung. Auch Urban Myth Dissolution Center als „Bestes Adventure“ und „Best Indie Game“ sowie Pokémon-Legenden: Z-A (zusätzlich für Ravan als bester Charakter) wurden doppelt ausgezeichnet.
Drei Awards erhielten Silent Hill f, für das NeoBards Entertainment auch den Award als „Most Valuable Creator“ erhielt und Konatsu Kato (als Hinako) die Auszeichnung als beste Synchronsprecherin. Und Ghost of Yotei, das für die beste Grafik und als bestes Action-Adventure ausgezeichnet wurde.
Die Preisträger:
- Game of the Year: Silent Hill f
- Most Valuable Creator: NeoBards Entertainment (Silent Hill f)
- Best Scenario: The Hundred Line
- Best Graphics: Ghost of Yotei
- Best Music: Mario Kart World
- Best Voice Actor: Konatsu Kato als Shimizu Hinako
- Best Action Game: Donkey Kong Bananza
- Best Character: Ravan (Pokémon-Legenden: Z-A)
- Best RPG: Pokémon-Legenden: Z-A
- Best Online Game: R.E.P.O.
- Action-Adventure: Ghost of Yotei
- Adventure: Urban Myth Dissolution Center
- Mobile: SD Gundam G Generation Eternal
- Best Indie Game: Urban Myth Dissolution Center
- Most Anticipated: The Duskbloods
- Rookie Award: The Hundred Line
- Famitsu Dengeki Special Award: Split Fiction & Trials in the Sky 1st Chapter
Die Top 20 des GOTY-Awards:
- Silent Hill f
- Pokémon-Legends: Z-A
- Donkey Kong Bananza
- Elden Ring Nightreign
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yotei
- Urban Myth Dissolution Center
- Kirby Air Riders
- Dynasty Warriors Origins
- Mario Kart World
- Dragon Quest I & II: HD-2D Remake
- Death Stranding 2: On the Beach
- Rune Factory: Guardians of Azuma
- Clair Obscur: Expedition 33
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Arc Raiders
- R.E.P.O
- The Hundred Line: Last Defense Academy
- Magical Girl Witch Trials
- Inazuma Eleven: Victory Road
via The Gamer, PLAY3, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive
3 Kommentare
Vielleicht sollte man sich einfach von der Mär verabschieden, dass Clair Obscur ein "in Frankreich erschaffenes JRPG" sei. Es ist ein durch und durch sehr französisches Spiel - ein "FRPG", wenn man so will. Das sage ich als jemand, der schon mehrmals in Frankreich (und zwar nicht nur in Paris) war. Artstyle, Atmosphäre, Storytelling (inklusive der beiden streitbaren Enden) - alles ausgesprochen französisch. Selbst Rundenkämpfe sind aus sich heraus nie japanexklusiv gewesen, sondern wurden lediglich irgendwann durch westliche Medien als "typisch japanisch" geframt.
Vor diesem Hintergrrund überrascht es eventuell nicht ganz so sehr, dass E33 bei den Famitsu Dengeki Game Awards leer ausging. Nominierungen erhielt es ja immerhin, wurde demzufolge auch in Japan wahrgenommen.
Auch wenn ich kein Fan von Expedition 33 bin, finde ich es Wild dass E33 hinter Pokemon Legenden Z-A gelandet ist.
Dass Pokémon Legenden Z-A zum besten RPG gewählt wurde, ist für mich auch nicht nachvollziehbar - aber es ist halt Japan. Dass Ravan obendrauf zum besten Charakter gewählt wurde - durch alle Spiele und Genres hinweg -, finde ich hingegen schlicht traurig.