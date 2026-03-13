Nach Slitterhead: So geht Silent-Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama das nächste Projekt an

Mit Slitterhead ging 2024 das Debütprojekt des Bokeh Game Studios unter der Leitung von Keiichiro Toyama, dem Schöpfer von Silent Hill und Siren, an den Start. Seitdem hat das Team nicht gefaulenzt, sondern bereits mit den Arbeiten am nächsten Projekt begonnen. Für eben dieses sucht Toyama nun nach fähiger Unterstützung.

In einer eigens verfassten Stellenausschreibung motiviert Toyama potenzielle Mitarbeitende zur Bewerbung für verschiedene Positionen. Slitterhead habe Bokeh dabei geholfen, „endlich die Startlinie zu erreichen“. Klingt ganz so, als peile man für das Nachfolger-Projekt ambitioniertere Ziele.

Aktuell beschäftige das Studio 35 Mitarbeitende, die alle an dem neuen, noch unbenannten Projekt beteiligt seien. Toyama räumt ein, dass der Entwicklungsprozess ein „Zyklus aus Trial-and-Error und keineswegs ein einfacher Weg“ sei, ermutigt aber erfahrene EntwicklerInnen, seinem Team beizutreten, um das Projekt in seiner Anfangsphase mitzugestalten. Mindestens 16 Neuzugänge werden gesucht – darunter Programmierer, Künstler, Spieledesigner und Marketingmitarbeitende.

Toyama betont die Werte von Bokeh Game Studio und erklärt, das Ziel sei es, Originalität zu schaffen und Spiele zu entwickeln, die sonst niemand kann. „Das heißt nicht, dass wir Neuheit um ihrer selbst willen anstreben, sondern vielmehr, dass wir uns immer wieder fragen: ‚Warum das erschaffen? Warum sollten wir es erschaffen?‘ und diese Fragen erst dann aufgeben, wenn wir einen kreativen Ausdruck erreicht haben, der nur uns möglich ist“, schreibt er. Bis wir erste Infos zu dem Projekt erhalten, wird wohl noch etwas Zeit ins Land gehen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio