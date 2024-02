Resident Evil: Insider deutet gleich fünf Projekte an, die sich in Entwicklung befinden sollen

Insider AestheticGamer, der in der Vergangenheit schon häufiger Informationen zur „Resident Evil“-Serie durchsickern ließ, behauptet, dass derzeit fünf „Resident Evil“-Titel in der Entwicklung seien.

Resident Evil ist eines der größten und erfolgreichsten Franchises von Capcom. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass das Unternehmen für regelmäßigen Survival-Horror-Nachschub sorgt.

Bereits in den letzten Jahren veröffentlichte Capcom in aller Regelmäßigkeit neue Serieneinträge. Im letzten Jahr etwa das Remake zum beliebten vierten Teil der Serie. Ob es auch in diesem Jahr eine neue Veröffentlichung geben wird, ist aktuell noch unklar. AestehticGamer behauptet jedenfalls: „Yup, ich weiß, dass aktuell fünf RE-Spiele in Entwicklung sind, einschließlich Resident Evil 9“.

Nochmal: Keine Überraschung. Resident Evil 9 soll Gerüchten zufolge zudem den Handlungsbogen abschließen, der mit Resident Evil 7 begann – es dürfte sich also wieder um einen First-Person-Ableger handeln, der voraussichtlich im Jahr 2025 erscheinen soll. Wenn man AestheticGamer eben Glauben schenkt.

Um was für Projekte es sich bei den anderen vermeintlich in Entwicklung befindlichen Spielen handelt, verrät der Insider nicht. Denkbar wären weitere Remakes, wie eines zu „Code: Veronica“ oder auch dem fünften Teil der Serie. Vielleicht wissen wir ja bald mehr.

via GameRant, Bildmaterial: Resident Evil Village, Capcom