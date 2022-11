Chained Echoes: Das 16-bit-RPG aus Deutschland bekommt Termin und Handelsversion

Über Chained Echoes, das RPG mit „Mechas und Luftschiffen“ im 16-Bit-Stil, berichten wir schon seit seinem Start bei Kickstarter. Zuletzt gab es zum Projekt von Matthias Linda und Indie-Publisher Deck13 im April einen neuen Trailer.

Heute meldet sich das 16-bit-RPG mit einem konkreten Veröffentlichungstermin und einem neuen Trailer zurück. Am 8. Dezember ist die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs geplant. Gute Nachrichten also!

Zusätzlich dazu stellte man auch eine Handelsversion vor. Sammler müssen sich aber entscheiden: Im Dezember spielen oder auf die haptische Fassung warten? Die will First Press Games nämlich erst im Sommer 2023 für PlayStation 4, PCs und Nintendo Switch veröffentlichen.

Folge einer Gruppe von Helden, welche einen ganzen Kontinent voller interessanter Charaktere, fantastischer Landschaften und furchteinflößender Monstern bereisen. Kannst du den Frieden zurück nach Valandis bringen, ein Land, welches seit Generationen des Krieges gezeichnet ist und der Verrat hinter jeder Ecke lauert?

Der Fokus von Chained Echoes liegt auf einer „guten Geschichte“, die euch am Ende 40 bis 50 Stunden fesseln soll. Es gibt rundenbasierte Kämpfe, aber keine Zufallskämpfe. Alle Gegner sind vorab sichtbar. Euer Luftschiff könnt ihr nach euren Vorstellungen gestalten!

Der neue Trailer:

