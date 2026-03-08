Die Zahlen aus Japan: So starten Resident Evil Requiem und das neue „Tales of“-Remaster

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 23. Februar bis zum 1. März 2026 liegen vor und nach einer relativ ereignislosen Vorwoche schauen wir diesmal auf die Woche, in der Resident Evil Requiem erschienen ist. Natürlich steigt das neue Survival-Horror-Abenteuer auf Rang eins ein.

Die Zielgruppe sorgt dafür, dass die PS5-Version mit 155.373 verkauften Einheiten im Handel dabei sogar deutlichst vor der „Switch 2“-Version liegt. Oft genug ist das bei Multiplattformspielen andersherum – auch wenn die Hardwarebasis der Switch 2 noch nicht an jene der PS5 in Japan heranreicht.

Zweitbester Neueinsteiger ist, vielleicht etwas überraschend, Tokyo Xtreme Racer ebenfalls für PS5. 17.669 Einheiten konnten im japanischen Handel abgesetzt werden. Die Switch-Version von Tales of Berseria Remastered steigt auf Rang 6 ein, die PS5-Version landet mit nur 5.028 Einheiten auf Rang 11.

Wir schauen aber nochmal im Detail auf Resident Evil Requiem. Es konnte seine Zahlen (kumuliert 194.166 Einheiten) gegenüber Resident Evil Village (erschien vor inzwischen fünf Jahren) um 30 Prozent steigern. Beachtet man die steigende Digital-Ratio, dürfte der Wert sogar noch deutlich höher ausfallen. Resident Evil 4 Remake erschien 2023 zu 175.033 Einheiten in Japan.

Capcom dürfte, auch angesichts der Zahlen im Westen, zufrieden sein. Schon nach wenigen Tagen knackte Requiem die fünf Millionen weltweit und ist auf bestem Wege, die nächsten Meilensteine nicht lange warten zu lassen. Seht nachfolgend die aktuelle Top 10 und die Hardware-Charts. Alle Zahlen gibt’s wie immer bei Gematsu.

Die Top 10:

[PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 155.373 (New) [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 02/27/26) – 38.793 (New) [PS5] Tokyo Xtreme Racer (Genki, 02/26/26) – 17.669 (New) [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 02/12/26) – 12.106 (66.205) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 10.847 (2.846.759) [NSW] Tales of Berseria Remastered (02/26/26) – 9.798 (New) [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 9.640 (231.718) [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (02/05/26) – 8.748 (202.770) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (03/20/20) – 6.429 (8.390.892) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 5.950 (78.521)

Hardware-Charts:

Switch 2 – 85.830 (4.579.815)

Switch OLED – 10.881 (9.483.819)

Switch Lite – 10.880 (6.877.731)

PS5 Digital Edition – 8.272 (1.198.192)

PlayStation 5 – 3.996 (5.898.184)

PlayStation 5 Pro – 2.780 (327.394)

Switch – 499 (20.242.439)

Xbox X Digital – 307 (28.406)

Xbox Series X – 241 (324.974)

Xbox Series S – 100 (341.193)

PlayStation 4 – 35 (7.930.336)

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom