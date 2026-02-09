Zurück ins Jahr 1995: Neue Gratis-Prämie zum Virtual Boy lässt Retro-Feeling aufkommen

In wenigen Tagen bringt Nintendo den „Virtual Boy“ für Nintendo Switch Online an den Start. Was vor ein paar Monaten noch total seltsam klang, wird jetzt Realität. Der Superflop der Nintendo-Geschichte wird wieder spielbar und zwar nicht günstig, aber immerhin günstiger zugänglich.

Ihr braucht ein „Switch Online“-Abo und entweder eine Nachbildung des Virtual Boy oder eine günstige Papp-Variante. Beide Produkte sind bereits exklusiv im Nintendo Store* vorbestellbar. Die bevorstehende Veröffentlichung feiert Nintendo jetzt mit einer neuen Gratis-Prämie.

Im My Nintendo Store könnt ihr euch jetzt eine stilsichere Wanddeko zum Virtual Boy aus Metall sichern. 400 Platin-Punkte müsst ihr dafür neben den Versandkosten berappen, darüber hinaus ist diese besondere Deko im A4-Format kostenlos.

„Diese ‚Virtual Boy‘-Wanddeko (A4) in Metalloptik im Stil der ursprünglichen japanischen ‚Virtual Boy‘-Bedienungsanleitung versetzt euch zurück ins Jahr 1995“, beschreibt Nintendo. Werdet ihr eure teuer verdienten Platin-Punkte darauf aufwenden?

Ein neuer Overview-Trailer zum Virtual Boy stellte euch kürzlich das Launch-Lineup vor, das aus Galactic Pinball, 3-D Tetris, Teleroboxer, Virtual Boy Wario Land, The Mansion of Innsmouth, Golf, Red Alarm und Rewind besteht. Im Jahresverlauf will man mit „Change Screen Color“ auch noch ein neues Feature implementieren.

Bildmaterial: Nintendo