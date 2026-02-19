Zu viele Finger: Charakter-Artworks lassen KI-Einsatz in Arknights: Endfield vermuten

In den letzten Monaten ist zunehmend eine Diskussion entbrannt, ob KI in Videospiele gehört oder nicht. Viele Entwicklerstudios sind nicht abgeneigt, die SpielerInnen sind überwiegend dagegen. Seitdem gibt es einen Kampf um die Selbstregulierung. Bei Steam gibt es beispielsweise Richtlinien zur Offenlegung, doch nicht alle Publisher ziehen mit, denn KI hat einen schlechten Ruf.

Selbst Fan-Liebling Larian (Baldur’s Gate 3) wurde kritisiert, weil das Studio den Einsatz von KI im neuen Divinity erwähnte, Clair Obscur: Expedition 33 verlor sogar eine „GOTY“-Auszeichnung, nachdem Sandfall Interactive zugegeben hatte, im frühen Entwicklungsstadium KI genutzt zu haben.

Nun erwischt das negative Feedback auch Arknights: Endfield. SpielerInnen entdeckten Artworks, auf denen einige Charaktere eine ungewöhnliche Anzahl von Fingern haben – ein deutliches Zeichen einer schlecht trainierten KI. Bereits 2024 fiel ein ähnlicher Fehler in Call of Duty: Black Ops 6 auf, wo ein untoter Charakter einen zusätzlichen Finger hatte. Damals waren solche Fehler generativer KI noch üblicher.

Reddit-NutzerIn Advanced_Ad5867 bemerkte zuerst ein Ingame-Artwork von Qianyu, deren rechte Hand einen zusätzlichen Finger aufwies. Kurz darauf tauchte ein zweites Artwork auf – diesmal mit einem fehlenden Finger. Nach der Korrektur der Bilder tauchte ein drittes Artwork auf, ebenfalls mit nur viel Fingern.

Die Community regiert auf diese Enthüllungen gespalten: Während einige die Entwickler verteidigten, nannten andere die Fehler ein „riesiges Warnsignal“. Die Befürchtung ist, dass sich weitere KI-generierte Inhalte im Spiel verstecken, welche nicht korrekt deklariert wurden. Gryphline hat sich zu den Problemen bisher nicht geäußert.

