Valve lockert Steam-Richtlinien für Entwickler zur Offenlegung von KI-Nutzung

Valve hat seine Richtlinien zur Offenlegung von KI-Nutzung für Entwickler angepasst, die ihre Spiele via Steam veröffentlichen wollen. Wie Simon Carless von GameDiscoverCo auf LinkedIn berichtet, sind Entwickler nicht länger verpflichtet, offenzulegen, wenn KI-Tools zur Steigerung der Arbeitseffizienz zum Einsatz kamen. „Effizienzgewinne durch den Einsatz von [KI-gestützten Entwicklungswerkzeugen] stehen nicht im Mittelpunkt“ von Valves Bemühungen.

Sehr wohl müssen Entwickler künftig aber weiterhin zwei Arten der KI-Nutzung offenlegen. Zum einen „KI zur Generierung von Spielinhalten“, sei es im Spiel selbst, auf der Shopseite oder in Marketingmaterialien. Zum anderen „KI-generierte Inhalte während des Spielverlaufs“ und ob das jeweilige Spiel KI-generierte „Bilder, Audio, Text und andere Inhalte“ erzeugt.

Seit 2024 müssen Entwickler auf Steam offenlegen, ob generative KI bei der Entwicklung ihrer Spiele zum Einsatz kam. Diese Information erscheint dann auf der Shopseite des Spiels in einem entsprechenden Abschnitt. Eine Analyse vom Juli 2025 ergab, dass in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 fast 8.000 auf Steam veröffentlichte Titel die Verwendung von generativer KI offengelegt hatten, verglichen mit rund 1.000 im gesamten Jahr 2024.

Laut einer Umfrage der Game Developers Conference im letzten Jahr gaben 52 Prozent der Entwickler an, in Unternehmen zu arbeiten, die generative KI-Tools nutzen. Mit zunehmender Nutzung sank jedoch das Interesse. Nur noch 9 Prozent der befragten EntwicklerInnen gaben an, dass ihre Unternehmen an generativen KI-Tools interessiert seien, gegenüber 15 Prozent im Vorjahr. 27 Prozent gaben an, dass ihre Unternehmen kein Interesse an deren Einsatz hätten – ein Anstieg um 9 Prozentpunkte gegenüber 2024.

Das Thema KI in der Videospielbranche bleibt komplex und heiß diskutiert. Erst kürzlich erklärte „Stellar Blade“-Director und Shift-up-Chef Hyung-tae Kim „KI als unverzichtbar, um global mitzuhalten“.

via VGC, Bildmaterial: Steam