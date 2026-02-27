Die neuen Portierungen von Final Fantasy VII Remake zahlen sich aus – zumindest in den USA

Die Versionen von Final Fantasy VII Remake Intergrade auf der Switch 2 und der Xbox Series S sind gelungen, da sind sich Fachpresse und Fans einig. Square Enix wird mit guten Verkaufszahlen dafür belohnt, zumindest in den USA.
Die amerikanischen Marktforscher von Circana stellten in ihren internen Daten fest, dass das Spiel für die Nintendo Switch 2 im Januar auf Platz 2 der amerikanischen Verkaufscharts landete – hinter Pokémon-Legenden: Z-A und vor Donkey Kong Bananza.
Die Xbox-Version stieg immerhin auf Rang 7 ein. Nahezu die gesamte Top 10 besteht dabei aus Evergreens wie Minecraft oder Live-Service-Games. Die Charts stehen jeweils für den Umsatz in US-Dollar, nicht für absolut verkaufte Einheiten. Diese Einblicke teilte Mat Piscatella bei Bluesky.
In den plattformübergreifenden Charts landete das Spiel auf Platz 9 bei den US-Verkäufen im Januar 2026 – nicht schlecht für ein im Grunde fast sechs Jahre altes Spiel. Im Vormonat war Final Fantasy VII Remake noch auf Rang 225 ins Ziel gegangen.
Bis September 2023 hat sich Final Fantasy VII Remake weltweit 7 Millionen Mal verkauft. Eine aktuellere Zahl nennt Eurogamer vor einigen Wochen: 8,7 Millionen – doch der Ursprung bleibt unklar. Plausibel wäre die Zahl allemal. Zu Final Fantasy VII Rebirth hält sich Square Enix bis heute bedeckt.
Remake hat sich ja schon ordentlich verkauft, ich hoffe Rebirth wird es auch so gut haben oder besser wenn es auf der Switch 2 erscheint, weil verdient hat es das Game schon.