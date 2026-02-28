UNIQLO und Nintendo kündigen UT Kollektion zum Super Mario Galaxy Film an

UNIQLO ist längst mehr als ein Geheimtipp, was abgefahrene (und dezente) Shirts zu Final Fantasy, Zelda und Co. angeht. Die beliebten UT Kollektionen widmen sich stets einer bestimmten Marke und bestechen durch ihre mal ausgefallenen, mal dezenten Illustrationen.

Nahezu alles, was in Japan einen Namen hat, wurde schon auch UNIQLO-Shirts gepresst. Kürzlich gaben Square Enix und UNIQLO bekannt, dass endlich auch Dragon Quest seine erste UT-Kollektion erhält. Und eine weitere attraktive Kollektion ist schon in den Startlöchern: Super Mario Galaxy Movie.

Anlässlich des Kinostarts von Super Mario Galaxy Movie kündigte UNIQLO Japan die Kollektion für Ende April an. Es gibt eine Kollektion aus vier Erwachsenen-Shirts und vier Kinder-Shirts. Ob das Line-up auch im Westen erhältlich sein wird, ist noch unklar. Doch die Chancen stehen gut. Ihr solltet die UT-Seite bei UNIQLO* im Auge behalten!

Gesichert ist ein anderer UT-Start: Im März wird es die neue Pokémon-Kollektion auch bei uns geben. Auf der deutschen Store-Seite* könnt ihr euch alle Designs schon ansehen und euch eine Erinnerung einrichten. Nachfolgend seht ihr Collagen der neuen „Super Mario Galaxy Movie“-Kollektion für Erwachsene und Kinder.

Erwachsene:

Kinder:

via UNIQLO, Bildmaterial: UNIQLO