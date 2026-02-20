Gratis anzocken: Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage startet Beta-Test auf Switch 2

Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage feiert sein Debüt auf einer Nintendo-Plattform und ab sofort könnt ihr selbst Hand anlegen. Die offene Beta ist jetzt auf Nintendo Switch 2 verfügbar und läuft noch bis Dienstag, 24. Februar, 15:59 Uhr deutscher Zeit.

Der Test dient vor allem dazu, die Netzwerk-Infrastruktur sowie die Crossplay-Performance mit PlayStation 5, Xbox Series und Steam auf Herz und Nieren zu prüfen. Damit will SEGA sicherstellen, dass Online-Duelle plattformübergreifend stabil und reaktionsschnell funktionieren.

Die Beta steht kostenlos im Nintendo eShop zum Download bereit, vorausgesetzt, man hat ein aktives Nintendo Switch Online-Abonnement. Die vollständige Veröffentlichung von Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ist für den 26. März auf Nintendo Switch 2 geplant.

Vorbestellungen – sowohl digital als auch physisch* – sind bereits möglich. Neben der Standardedition steht auch eine digitale 30th Anniversary Edition bereit, die neben dem Basisspiel verschiedene DLC-Pakete, eine Soundtrack-Sammlung sowie Pre-Production-Artworks enthält.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Virtua Fighter 5 R.E.V.O., SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio