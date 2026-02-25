The Pokémon Company hat 1.025 Pokémon ihr eigenes „30th Anniversary“-Logo spendiert

Das 30-jährige Jubiläum von Pokémon steht vor der Tür – und diesmal steht nicht nur Pikachu im Rampenlicht. The Pokémon Company hat allen Ernstes für alle 1.025 Pokémon ein eigenes Jubiläumslogo entworfen.

Die Aktion läuft über den japanischen Twitter-Account „Poke_Times“. Wer einen automatisch generierten Beitrag teilt, erhält als Antwort ein zufällig zugewiesenes Pokémon samt individuellem 30-Jahre-Logo.

So sehen die Logos aus

Die Jubiläumslogos bestehen aus einer stilisierten „30“. Die „3“ ist jeweils in der Farbe des entsprechenden Pokémon-Typs gehalten, während das jeweilige Pokémon aus der „0“ hervorschaut.

Dabei können Fans die Motive als Smartphone-Hintergrund, Social-Media-Icon, Profilbild, virtuelle Hintergründe oder Desktop-Wallpaper verwenden – allerdings nicht für kommerzielle Zwecke. Natürlich.

Die Resonanz ist riesig: Bereits in den ersten Stunden sammelte die Aktion tausende Kommentare von Fans, die hoffen, ihr Lieblings-Pokémon zu „ziehen“. Hat Pokémon-Meister Joe Merrick bei Serebii alle 1.025 Logos auf einer Seite gesammelt? Ihr kennt die Antwort. In der populären Shinjuku Station hat The Pokémon Company auf einer riesigen Fläche alle Logos präsentiert.

Großer Pokémon-Tag steht bevor

Die Logo-Aktion ist Teil der Marketingkampagne zum großen Jubiläum um den diesjährigen Pokémon Day. Dann findet auch wieder die jährliche „Pokémon Presents“ statt, bei der neue Projekte und Spiele vorgestellt werden dürften.

Neben möglichen Neuankündigungen hoffen viele Fans auf Details zur nächsten Generation sowie auf weitere-Veröffentlichungen wie zuletzt Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün. Und jetzt die wichtigste Frage: Welches Pokémon habt ihr bekommen?

via The Gamer, Bildmaterial: The Pokémon Company