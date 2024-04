Das skurrile Zeitschleifen-RPG Baladins ist von Tabletop-RPGs inspiriert und erscheint im Mai

Publisher Armor Games Studios hat bekannt gegeben, dass Baladins am 15. Mai 2024 für PC-Steam an den Start geht. Das skurrile, von Tabletop-RPGs inspirierte Koop-Fantasyspiel wird von Seed by Seed in Frankreich entwickelt und soll später in diesem Jahr auch noch für Nintendo Switch, PS5 und PS4 erscheinen.

Alleine, lokal gemeinsam mit einem Freund oder online in einer Gruppe bis zu vier Spielern durchstreift ihr das magische Reich Gatherac. Exzentrische NPCs erwarten euch, Gelegenheitsjobs und viele Entscheidungen. Nicht hingegen Kämpfe, denn Baladins wird als „combat-free“ beschrieben. Dafür soll es umso mehr einen narrativen Fokus geben.

Darüber hinaus steht die Zeit im Mittelpunkt. Colobra, der zeitfressende Drache, ist stets bereit, euch nach unwürdigen Entscheidungen zurück zum Anfang zu schicken. Sein Urteil fällt der Drache jeweils nach sechs Wochen. Befriedigen die Entscheidungen und Aktionen der Helden seinen Hunger nach Abenteuern und Spaß nicht, geht es zurück in die Vergangenheit.

Fünf Klassen stehen für euren Streifzug durch vier Regionen zur Verfügung: Koch, Pyro, Tänzer, Luxomancer und Barde. Mit Aktions- und Bewegungspunkten reist ihr an neue Orte, erfüllt dort Aufgaben, sammelt Erfahrung und verbessert eure Eigenschaften.

„Mit Baladins wollen wir dem klassischen CRPG einen skurrilen Twist geben und es gleichzeitig für Genre-Neulinge so zugänglich wie möglich machen“, sagt Dan McNeely, CEO und Gründer von Armor Games Studios. Die Veröffentlichung auf Steam erfolgt mit englischen, französischen und japanischen Texten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Baladins, Armor Games Studios, Seed by Seed