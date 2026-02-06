Dafür, dass die Switch 2 teurer werden könnte, ist sie aktuell ziemlich günstig

Die Zeiten, in denen Konsolen nach ihrer Veröffentlichung günstiger werden, sind ja schon eine ganze Weile vorbei. Die PlayStation 5 hat beispielsweise regional teilweise mehrere „Preiserhöhungen“ hinter sich.

Auch auf die Nintendo Switch 2 könnte das angesichts Unsicherheiten wie Ressourcen und Zöllen zukommen, wird befürchtet. Dafür ist die Konsole in diesen Tagen aber ganz schön günstig: Wir profitieren hierzulande von Händleraktionen!

Bei Media Markt läuft derzeit die „19 % Mwst“-Aktion, dank der ihr das Bundle der Switch 2 mit Mario Kart World für exakt 419,33 Euro* – das sind knapp 90 Euro Ersparnis gegenüber der UVP von 509,99 Euro.

Auch die Standalone-Konsole profitiert von der Aktion und wird bei Media Markt für 394,12 Euro statt 469,99 Euro angeboten* – hier ist Amazon* zwischenzeitlich sogar mitgezogen, doch dort scheint das Kontigent schon ausverkauft.

Mit dem Ausblick auf das Restjahr über den Frühling hinaus sind Nintendo-Fans derzeit nicht so zufrieden, was First-Party-Games angeht. Da half das „Partner-Showcase“ naturgemäß auch nicht ab. Aber während es ziemlich sicher scheint, dass die Switch 2 weiterhin neue Nintendo-Spiele bekommt, ist es der Preis weniger. Was meint ihr, gute Gelegenheit?

Bildmaterial: Nintendo