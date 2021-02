Brigandine: The Legend of Runersia marschiert mit einer physischen Edition im April nach Europa

Das Strategie-Spiel Brigandine: The Legend of Runersia ist eigentlich schon seit Juni 2020 weltweit im eShop erhältlich. Im Dezember 2020 zog der PlayStation Store nach. Trotzdem blieb der Schlachten-Simulator in Europa digital. In Japan gab es schon zum Launch sowohl eine normale als auch eine limitierte physische Edition. In Nordamerika war Limited Run Games für eine physische Version verantwortlich.

Jetzt verkündete Publisher Numskull Games jedoch, dass der Schlachten-Simulator auch in Europa ab April 2021 nicht mehr nur digital erhältlich sein wird. Die Plattformen bleiben Nintendo Switch und PlayStation 4, neben einer Standard-Version ist auch von einer Collector’s Edition die Rede. Preise sind aber noch keine bekannt.

Brigandine: The Legend of Runersia im Überblick

Wir schreiben das Jahr 781 in Runersia. Sechs HerrscherInnen mit unterschiedlichen Ansichten stehen kurz vor dem Krieg. Sollte es einer Partei gelingen, das Land zu vereinigen, wird die Wahrheit um die Legende von Runersia ans Licht kommen.

Im Strategie-Spiel wählt ihr eine der sechs Fraktionen und gründet eine Armee bestehend aus Soldaten und Monstern, um Runersia zu erobern. Dabei wirbt Numskull Games mit einer großen Bandbreite an Charakteren und Ungeheuern pro Partei. Bei den Kämpfen soll es sich um leicht zu lernende Kriegs-Simulationen handeln, die aber mit Einheitenwachstum viel Spieltiefe bieten sollen. Außerdem verspricht Numskull Games durch die unterschiedlichen Mächte einen hohen Wiederspielwert.

via Gematsu, Bildmaterial: Brigandine: The Legend of Runersia, Numskull Games, Happinet