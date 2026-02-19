GTA 5 auf Diät: Mod schrumpft das Epos auf Low-Poly-Qualität – und der Vergleich ist wild

Grand Theft Auto V ist auch Jahre nach Veröffentlichung noch ein technisches Schwergewicht, vor allem mit maximalen Einstellungen und einer Installationsgröße von rund 120 GB. Ein neues Community-Projekt zeigt nun jedoch die andere Extremseite: Modder haben das Open-World-Spiel auf gerade einmal 2,5 GB reduziert.

Im Clip „SUPER Low vs Maximum Settings | 2.5 GB vs 120 GB Graphics Comparison“ wird direkt gegenübergestellt, wie stark sich die Optik von Los Santos verändern kann. Die Vollversion beeindruckt weiterhin mit hochauflösenden Texturen, detaillierten Schatten, volumetrischer Beleuchtung und dichter Vegetation.

Die abgespeckte Variante wirkt dagegen fast wie eine absurde Low-Poly-Interpretation der Stadt. Texturen werden stark heruntergerechnet, Modelle vereinfacht, Effekte und Beleuchtung reduziert, Audio und Assets entweder massiv komprimiert oder ganz entfernt.

Stellenweise erinnert das Ergebnis an frühe Konsolengenerationen, tatsächlich bleibt es aber spielbar. Der Vergleich wird durch den Kontrast so spannend: Die Engine zeigt, wie flexibel sie selbst heute noch ist – vom nahezu fotorealistischen Open-World-Erlebnis bis hin zu einer minimalistisch wirkenden Version, die nur 2,5 GB groß ist.

Selbst in der sehr aktiven Modding-Szene sind solche Experimente eine echte Rarität. Das Projekt verdeutlicht eindrucksvoll, wie viel Datenvolumen moderne Grafikqualität inzwischen verschlingt und wie weit man ein AAA-Spiel theoretisch herunterschrauben kann, ohne dass es komplett auseinanderfällt.

