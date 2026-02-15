Die .hack-Macher kündigen ihr neues Spiel an und Fans vermuten einen versteckten Hinweis

Das japanische CyberConnect2 hat sich in den letzten Jahren vor allem als Entwickler von Lizenzspielen für Bandai Namco und Sega hervorgetan. So gehen mehrere „Demon Slayer“-Spiele und diverse „Naruto Shippuden“-Games auf das Konto von CyberConnect2.

Doch das Studio hatte in seiner Vergangenheit noch mehr zu bieten – und feiert 2026 seinen 30. Geburtstag mit einem neuen Spiel. Auf ein Revival der .hack-Reihe zu hoffen, wäre sicherlich zu viel des Guten. Aber CyberConnect2 stand einst auch für Tail Concerto und das spirituelle Sequel Solatorobo. In den letzten Jahren machte man außerdem mit der selbst erschaffenen „Tail Concert“-Prequel-Serie Fuga von sich reden.

Schon zum Jahreswechsel hatte der langjährige Präsident und CEO Hiroshi Matsuyama in der Famitsu die Hoffnung geweckt, dass es sich dabei um ein Spiel handelt, das tiefer mit der CyberConnect2-Geschichte verwurzelt ist und nicht „nur“ ein Lizenzspiel. Und bald werden wir mehr wissen.

Ihren Anniversary-Titel wollen die EntwicklerInnen von CyberConnect2 nämlich morgen in einem Livestream präsentieren. Hiroshi Matsuyama verrät bei Twitter, dass es sich um einen „völlig neuen Spieletitel“ handelt, der als „Kulmination der Technologie, Stärke und des Mutes [von CyberConnect2]“ gilt, die das Unternehmen bis heute entwickelt habe.

Der Livestream beginnt am 16. Februar um 20:09 Uhr japanischer Zeit. 20:09 Uhr ist, wie ihr sicherlich auch bemerkt, eine sehr ungewöhnliche Startzeit. Dahinter muss ein Hinweis stecken, oder? Und da sind wir wieder bei .hack. Ein Wortspiel vermutet Gematsu-Autor Sal Romano. „8 (八) kann はっ (ha) sein, und neun (九) kann く (ku) sein, also ist es vielleicht als Anspielung auf .hack gemeint, da ‚hack‘ phonetisch als はっく geschrieben würde.“

Andere Fans merken an, dass es sich doch aber um einen „völlig neuen Titel“ handeln soll. Wer es mit der .hack-Theorie hält, hält dagegen: Einen „völlig neuen Titel“ kann es auch in einer bestehenden Serie geben, oder? Morgen um 12:09 Uhr deutscher Zeit sind wir schlauer.

Der Livestream:

Bildmaterial: .hack//G.U. Last Recode, Bandai Namco, CyberConnect2