Pokémon Pokopia verrät Umfang und Spielzeit, aber daran solltet ihr euch nicht orientieren

Pokémon Pokopia soll im Schnitt 20 bis 40 Stunden für die Hauptkampagne bieten. Das bestätigte Director Takuto Edagawa in einem Interview bei IGN. Entscheidend sei jedoch der individuelle Spielstil – denn das eigentliche Ziel sei nicht nur das Erreichen des Abspanns, sondern das gemeinsame Leben und Gestalten der Welt mit Pokémon.

Sandbox mit Builders-Vibes

Pokopia erinnert spielerisch an einen Sandbox-Titel im Stil von Dragon Quest Builders 2. Ihr übernehmt die Rolle eines Ditto in Menschengestalt und baut auf einer zunächst verlassenen Insel Lebensräume, um weitere Pokémon anzulocken. Neben der Story sorgen offene Bauoptionen und Multiplayer-Elemente für zusätzliche Langzeitmotivation.

Director Takuto Edagawa erklärte dazu im Interview: „Die Hauptmotivation für dieses Spiel besteht also in der Regel nicht darin, bis zum Abspann zu kommen. Das gesamte Konzept besteht darin, mit Pokémon eine Welt zu erschaffen und mit den Pokémon zu leben.“

Zur Spielzeit sagt er: „Im Durchschnitt dauert es jedoch etwa 20 bis 40 Stunden, aber das hängt wirklich davon ab, wie die Spieler das Spiel spielen.“ Nach dem Ende soll aber noch nicht Schluss sein: „Es gibt noch mehr zu erleben, nachdem der Abspann gelaufen ist.“

Zu Pokémon Pokopia gibt es auch bereits mehrere Previews, unter anderem von VGC, IGN, Serebii oder Eurogamer. Wer tiefer einsteigen möchte, sollte dort einmal vorbeischauen. Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2. Über eine mögliche Demo des Spiels und die vielleicht düstere Geschichte der Kanto-Region in Pokopia hatten wir erst neulich berichtet, ein Blick lohnt sich.

