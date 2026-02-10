Eine Demo zu Pokémon Pokopia ist in wenigen Tagen spielbar, aber ihr müsst dafür reisen

In London müsste man sein: Besuchende der Pokémon European International Championships können an diesem Wochenende erstmals eine spielbare Demo von Pokémon Pokopia ausprobieren.

Die „EUIC“ finden vom 13. bis 15. Februar im ExCeL London statt. Neben den offiziellen Turnieren auf dem Weg zu den Pokémon-Weltmeisterschaften erwartet Fans ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Zusätzlich zur Pokopia-Demo, die Nintendo heute bestätigte, gibt es Autogrammstunden mit Künstlern des Pokémon-Sammelkartenspiels, Meet & Greets sowie verschiedene Panels. Parallel läuft auch der jährliche Pop-up Pokémon Center, für den – ebenso wie für das Event selbst – bereits alle Tickets ausverkauft sind. Eine Demo zu Pokémon-Legenden: Z-A gibt auch noch.

Kommt die Demo auch zu uns?

Ob die Demo nach dem Event auch noch digital veröffentlicht wird und so den Weg in die heimischen Wohnzimmer findet, ist derzeit noch unklar. Bis dahin könnt ihr euch anschauen, wie sich die Kanto-Region in Pokopia gewandelt hat und welche Bezüge zu den alten Spielen es gibt.

Pokémon Pokopia entsteht bei Koei Tecmo in Zusammenarbeit mit Game Freak und erscheint am 5. März für Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.

via VGC, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo