Echte Entwicklung statt Skript: Die NPCs im Weltraum-RPG Astrobuilder „leben“ – mit KI

Herkömmliche Aufbau-RPGs spielen üblicherweise in einer festen Welt, in der es keine dynamischen Änderungen gibt. Mithilfe von KI will Astrobuilder das nun ändern. Schauplatz des KI-Experiments ist die turbulente Neon River Galaxy.

Die Geschichte beginnt an Bord der Star of Reason, wo die Spielenden politische Unruhen, interstellaren Handel, planetare Expansion und großflächige Konflikte meistern. Jede Entscheidung hinterlässt bleibende Spuren, beeinflusst Fraktionen, Ökonomien und persönliche Beziehungen auf über 160 erkundbaren Planeten. Die Fortschrittlichen KI-NPCs bringen emergenten interstellaren Handel, Kampf und Politik ins Spiel.

Jeder KI-Mitspieler hat dabei seine eigenen Erinnerungen, Absichten und sich entwickelnden Ziele. Statt fester Skripte folgen die Charaktere einer dynamischen Logik, reagieren auf Spieleraktionen und Weltereignisse und erzeugen so emergente Geschichten, wechselnde Allianzen und unvorhersehbare Resultate. Beziehungen können zu Allianzen, Chaos oder Verrat führen – wie in der echten Welt.

Die Steam-Next-Fest-Demo bietet einen ersten Einblick in Astrobuilder und stellt die zentralen Systeme des Spiels vor – darunter Handelsnetzwerke, Fraktionspolitik und eine sich entwickelnde Erzählung, während die Spielenden ihren Platz in der Neon River Galaxy finden.

KI-NPCs als zentrales Spielelement

„Wir wissen, dass ‘KI’ in einer Branche, in der viele talentierte Künstlerinnen durch KI ersetzt werden, ein umstrittenes Thema sein kann. Doch Astrobuilder nutzt menschliche Kreativität für Welt, Design und Universum – und setzt KI ein, um eine dynamische, persistente Spielwelt zu schaffen, die auf den Spieler reagiert und eine immersive Sandbox-Erfahrung bietet“, sagt Tom, Game Producer bei Wa Studio.

Mithilfe der KI soll die Galaxie mit über 160 Planeten und mehr als 600 KI-gesteuerten NPCs erst richtig dynamisch wirken. Ein Kernelement des Spiels sind die Handelsbeziehungen. Manipuliere Handelsrouten und kämpfe um die Kontrolle über wertvolle Verkehrsadern, gestalte Planeten zu Handelszentren, Militärbasen oder kulturellen Knotenpunkten mit Einfluss auf die gesamte Galaxie. Dazu sind taktische Raumschlachten nötig.

Echtzeit-Ereignisse und Krisen entwickeln sich auf Basis der Entscheidungen der Spielenden und formen zukünftige Kapitel der Geschichte. Astrobuilder erscheint bereits im März 2026 auf Steam. Die Demo ist ab sofort verfügbar.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Astrobuilder, wastudio